Articolo 31 perché sono tornati insieme: il vero motivo

Perché gli Articolo 31 sono tornati insieme dopo che si sono sciolti nel 2006: la decisione di J-Ax per i 25 anni di carriera

Era l’11 settembre del 2018 quando, con un lungo post su Facebook, J-Ax ha annunciato che gli Articolo 31 sono tornati insieme, con annessa pace fatta con DJ Jad, dopo anni in cui, dopo che gli Articolo 31 si sono divisi, si è parlato molto di cosa è successo tra loro, senza però che i dettagli siano mai stati svelati. Inizialmente, gli Articolo 31 sono tornati insieme per celebrare i 25 anni di carriera di J-Ax. In occasione di questo traguardo importantissimo, il cantante di Ostia Lido ha raccontato come, stendendo un bilancio della sua carriera artistica, era impossibile ignorare quella che è stata una parte fondamentale della sua carriera, nonché estremamente formativa: quella, ovviamente, degli Articolo 31. Così, J-Ax e DJ Jad hanno deciso di mettere una pietra sopra al passato e di riconciliarsi, tornando a esibirsi con i brani che hanno scritto pagine importanti della storia della musica, da Ohi Maria a Domani smetto e così via. Come detto, inizialmente la reunion degli Articolo 31 era prevista soltanto per cinque concerti, previsti al Fabrique di Milano per ottobre 2018. In queste date, DJ Jad avrebbe affiancato J-Ax per vivere un momento Articolo 31 e rivivere le emozioni del passato cantando i pezzi principali della sterminata discografia degli Articolo. Un po’ il successo dell’operazione, un po’ la ritrovata voglia di lavorare insieme, J-Ax e DJ Jad non si sono fermati a quei cinque concerti, ma sono andati ben oltre. Quelle cinque date sono diventate subito dieci, tutte immediatamente sold out. Poi gli Articolo 31 hanno proseguito il loro ritorno in scena con una tournée estiva nel 2019 e nel 2021 hanno annunciato di voler tornare a fare del materiale insieme. Il ritorno ufficiale col nuovo inedito, per gli Articolo 31, arriverà in una cornice decisamente non banale: il Festival di Sanremo.

Articolo 31 concerti 2023

Ormai gli Articolo 31 sono tornati pienamente in attività e dopo Sanremo torneranno con un nuovo album, di cui J-AX e DJ Jad hanno già annunciato la lavorazione, ma saranno protagonisti anche con nuovi concerti, anche questi presi immediatamente di mira dai fan. Gli Articolo 31 saranno protagonisti di 4 date dal Forum di Assago, la location dello storico album live La riconquista del Forum, che ha rappresentato il canto del cigno dell’esperienza congiunta di J-Ax e DJ Jad prima della reunion. I concerti degli Articolo 31 nel 2023 al Mediolanum Forum di Assago sono 4: il 18, il 19, il 24 e il 25 maggio. Tre date su quattro sono già sold out, mentre sono rimasti una manciata di tagliandi per la data del 24 maggio 2023. Il successo degli Articolo 31 sembra davvero irrefrenabile, da quando J-Ax e DJ Jad sono tornati insieme i loro concerti hanno sempre calamitato l’attenzione di moltissimi spettatori. È molto probabile che a queste 4 date dal Forum di Assago possano aggiungersi anche altre tappe, per la realizzazione di un tour maggiormente strutturato ed esteso anche al resto d’Italia. Prima però ci saranno Sanremo e il nuovo album, nuovi capitoli della splendida storia degli Articolo 31 che ormai, possiamo dirlo con certezza, è ufficialmente ricominciata.