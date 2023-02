Chi veste Paola Egonu a Sanremo 2023: la pallavolista veneta è la co-conduttrice della terza serata del Festival accanto palco Amadeus e Gianni Morandi

L’attenzione per Paola Egonu riguarda anche e soprattutto chi veste la pallavolista a Sanremo 2023. Classe 1998, fisico statuario, un metro e novanta di altezza, italianissima di origini nigeriane, Paola Egonu sale questa sera, giovedì 9 febbraio, sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Donna, nera e sessualmente fluida chissà se questa sera la Egonu pronuncerà un bel discorso motivazionale dove parlerà della sua storia e degli ostacoli affrontati crescendo nel suo paese l’Italia, un paese che spesso ha messo in dubbio la sua identità e la sua appartenenza nonostante l’orgoglio con cui Paola ha indossato la maglia della nazionale italiana di pallavolo. Ma ora mettiamo da parte i discorsi profondi per concentrarci su un aspetto più leggero ma altrettanto importante di questo festival, la moda. Se Chiara Ferragni ha fatto parlare i social con i suoi outfit coraggiosi “alla vedo non vedo” e Francesca Fagnani ha incantato con l’eleganza dei suoi abiti, chissà cosa indosserà questa sera Paola Egonu. Sappiamo che indosserà Armani di cui è testimonial da tre anni per la linea sportiva EA7. Pare che la co-conduttrice per una notte farà anche lei dei cambi d’abito durante la serata passando da un elegante tailleur giacca e pantalone a un abito lungo da grande serata, formato da top senza spalline in tulle nero ricamato di micro paillettes e cristalli e una gonna in tulle nero finemente lavorata.

Paola Egonu e la moda

Quello tra Paola Egonu e Armani sembra non essere una collaborazione casuale per la pallavolista che ha dichiarato in un’intervista che tra il suo futuro lo vede nella moda, come modella. Del resto la Egonu è già comparsa più volte sul magazine di moda Vogue Italia. La passione per la moda è evidente non solo dal profilo Instagram dove la ragazza è molto attiva e condivide la sua vita fuori dallo sport ma, anche dagli outfit indossati quando viene paparazzata in giro mentre passeggia per strada indossando brand come Armani, Louis Vitton, Michael Kors. Insomma, la moda non è solo una carriera parallela per la Egonu ma tra qualche anno potrebbe diventare la sua occupazione principale e come biasimarla con il fisico che si ritrova! Nel frattempo Paola Egonu è una vera e propria portabandiera dell’eccellenza degli atleti italiani avendo conquistato con la pallavolo ben due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo più tutta una serie di premi individuali e nel 2021 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Per Paola quella a Sanremo è la seconda esperienza televisiva dopo quella de “LeIene” dove ha dimostrato già di trovarsi a suo agio a parlare ad un pubblico.