Elodie e Marracash oggi: in che rapporti sono

La storia d’amore tra Elodie e Marracash ha riempito pagine e pagine: ma come vanno ora le cose tra i due?

Elodie e Marracash. Basterebbe solo e soltanto fare questi due nomi per far scatenare un’infinità di voci, ricostruzioni, indiscrezioni e rumors. D’altronde tra i due cantanti c’è stata una storia d’amore che è durata tantissimo tempo e che è stata senza alcun dubbio una delle più chiacchierate del mondo del gossip. Insomma, le luci dei riflettori e della ribalta si sono più di una volta accese su di loro. L’amore tra i due sarebbe scoppiato nel 2019, più precisamente sul set della canzone Margarita, vero e proprio tormentone che ancora oggi si può ascoltare spesso in radio. I due hanno formato una delle coppie più amate dai fan e che si è presa tante copertine di tanti rotocalchi. Però nel 2021 la loro love story e giunta al termine, con tanto di ufficializzazione nel mese di novembre. Tra l’altro il tutto è avvenuto durante la lavorazione del disco del rapper. Ma che cosa è successo? E quali sono oggi i rapporti tra i due? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio della questione, perché la curiosità non può non essere tantissima. E non potrebbe essere altrimenti

Elodie e Marracash la storia d’amore

I motivi della separazione sono stati analizzati, in più di un’occasione, da entrambi i protagonisti. Dopo la rottura, la stessa artista romana, confessandosi ai microfoni di Grazia, ha parlato di un amore che non è finito, ma che si è trasformato e tramutato in una forma di affetto sincero e vero. Insomma, tra i due, che hanno condiviso momenti di intimità e una parte importante delle loro vite, è rimasto un forte legame e non sembrano esserci ripicche o sentimenti di rancore. La verità è che sembra sia stata la stessa Elodie a porre fine alla loro relazione. Il motivo? La cantante, stando alle sue dichiarazioni, non sarebbe mai riuscita a veder un futuro o una famiglia accanto a Marracash. Ed è forse anche per questo che i due non sono mai andati a vivere insieme, non riuscendo così a fare quello che può esser definito il grande passo. In realtà però negli scorsi mesi, più precisamente ad aprile 2022, si sono rincorse voci di un presunto e possibile ritorno di fiamma.

Il motivo? Alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi, che li ritraggono insieme, Questa volta però a intervenire è stato il rapper, che ha parlato, senza troppi peli sulla lingua, ai microfoni del Corriere della Sera. Marra ha descritto il loro come un rapporto difficile da spiegare per chi non lo vive direttamente e che può essere sicuramente definito non convenzionale, ma senza alcun dubbio caratterizzato da tantissimo affetto e grande rispetto. Ora Elodie, da ormai qualche mese, ha sentimentalmente voltato pagina, essendo legata ad Andrea Iannone. Ma molti fan sognano ancora un ritorno di fiamma, per quanto i diretti interessanti ora sembrano essersi messo tutto definitivamente alle spalle. Recentemente però Elodie ha affermato che c’è voluto tempo per elaborare la fine della relazione con Marracash e che si è resa conto anche per il rapporto che ha oggi (con Iannone ndr) che quando si torna a casa non si deve fare la guerra perché ora lo intende come porto sicuro e non come un luogo di scontro.