Gianluca Grignani chi è il padre: la storia strappalacrime  

Chi è il padre di Gianluca Grignani, al quale è dedicata la canzone di Sanremo 2023 Quando ti manca il fiato: la difficile infanzia del cantante

Al Festival di Sanremo 2023 Gianluca Grignani, 50 anni, canta Quando ti manca il fiato, canzone dedicata a suo padre, con il quale ha avuto un rapporto difficile. L’artista è da tempo diventato genitore a sua volta, divorziando da sua moglie dopo anni di matrimonio, e negli ultimi anni si è aperto in merito alla sua infanzia. Quando ti manca il fiato è una canzone scritta molti anni fa, ha spiegato, che però ora sente essere giunto il momento di condividere, raccontando a suo modo l’abbandono del padre: “Lui vive in Ungheria e non sa nulla della canzone. Parla di lui, me e di padri e figli in generale, di quelle situazioni tanto diffuse, per le quali ti manca il fiato”. In un’intervista pre Festival ha sottolineato, inoltre, come Quando ti manca il fiato sia anche una canzone sul perdono. Si è definito un ragazzo ribelle, che non capiva, mentre lui, seppur adulto, non sapeva evitare certe situazioni. La canzone che porta a Sanremo 2023, Quando ti manca il fiato, parla in generale del rapporto con i figli, includendo anche quello che ha costruito con i suoi quattro, avuti dall’ormai ex moglie Francesca Dall’Olio, dalla quale ha divorziato dopo 17 anni di matrimonio. I suoi figli si chiamano Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona, e il cantante ha svelato come la maggiore abbia deciso di vivere con lui, ponendolo dinanzi alla realtà dei fatti: “Sono un padre pieno di paure”.

Paolo Grignani la storia

Il padre di Gianluca Grignani si chiama Paolo Grignani, marito di Elba, questo il nome della madre dell’artista, con la quale ha a lungo vissuto a Milano. A differenza del figlio, si è sempre tenuto lontano dai riflettori, ma di lui abbiamo svariate informazioni. Il cantante di Destinazione Paradiso ha spiegato come suo padre fosse quasi uno sconosciuto quando lui era un bambino, perché sempre lontano dalla sua famiglia. Uno dei pochi ricordi che ha di lui è rappresentato dal suo vestiario: sempre in giacca e cravatta. Nonostante Quando ti manca il fiato parli anche di perdono, alcuni anni fa, ancora arrabbiato, Gianluca Grignani ha detto di non poter perdonare suo padre, intervistato a Domenica In: “Agli errori si ripara e lui non lo ha mai fatto. Ci ho messo 44 anni a elaborare quel vuoto d’amore”. Paolo Grignani era un commerciante di articoli per fotografi e, come raccontato da suo figlio, era sempre in giro per lavoro e stava davvero poco a Milano: “Ho trascorso i primi anni della mia vita senza conoscerlo”. Di colpo l’uomo decise di portarlo con lui a Torino: una gita che ha iniziato a far nascere il loro rapporto. Una situazione in famiglia molto complicata, con Gianluca Grignani e sua sorella Giada cresciuti dalla madre, costantemente da sola, considerando l’assenza quasi totale del padre. Lei era una casalinga e, stando alle descrizioni del cantante, il suo atteggiamento nei confronti dei figli era molto severo. Anche su questo fronte vi sono ricordi duri da digerire, ma nulla in confronto con quanto avvenuto con il padre.