Jody Cecchetto madre chi è Mapi Danna

Chi è Mapi Danna mamma del conduttore del Prima Festival Jody Cecchetto: dalla carriera da scrittrice all’amore con Claudio Cecchetto

Tra i protagonisti del Prima Festival, lo show che ogni sera introdurrà le serate del Festival di Sanremo, c’è Jody Cecchetto, figlio del noto discografico Claudio Cecchetto e della scrittrice Mapi Danna. Maria Paola Danna, in arte Mapi, è nata nel 1968 ed è una famosa scrittrice. Dopo aver completato gli studio, la madre di Jody Cecchetto si è cimentata nel mondo del giornalismo, fino a che non è arrivata la svolta con la scrittura. Mapi Danna si è dedicata inizialmente alla scrittura di libri per bambini e di testi scolastici, poi nel 2013 ha dato vita a Love Books, un progetto editoriale che ha avuto un successo incredibile e che è incentrato sulla narrazione di storie d’amore comune da utilizzare come strumenti per l’educazione affettiva. Dopo aver dato vita a questo splendido progetto che ha assunto una sfera multimediale diffondendosi sia in radio che in televisione, la madre di Jody Cecchetto si è dedicata alla scrittura di diverse opere: da Una vita in gioco con Chantal Borgonovo a Resta l’amore intorno con Fabiola Sciabbarasi, fino a De Vittorio, edito da Mondadori nel 2017. Oltre all’attività di scrittrice, Mapi Danna porta avanti anche quella di speaker radiofonica ed è protagonista in televisione, dove ha condotto il programma Antifragili su Real Time. Sul profilo Instagram di Mapi Danna possiamo vedere moltissimi momenti della sua vita professionale e non solo.

Claudio Cecchetto e Mapi Danna storia d’amore

Da tanti anni, Mapi Danna vive una profonda storia d’amore col famoso produttore e disc jokey Claudio Cecchetto, da cui è nato anche il conduttore del Prima Festival 2023 Jody. Il primo incontro tra i due risale alla fine degli anni ’80 e per la precisione Claudio Cecchetto e Mapi Danna si sono fidanzati nel 1988, convolando a nozze qualche anno dopo. La coppia è sposata da ormai tantissimi anni: era il 1992 quando Claudio e Mapi si sono pronunciati il fatidico sì nella splendida cornice di Riccione, un luogo a cui ovviamente il dj è legatissimo a causa delle sue esperienze lavorative. Claudio Cecchetto ha raccontato di essere stato così colpito dalla futura moglie la prima volta che l’ha vista che dopo l’incontro ha raccontato a un suo amico di aver visto la Madonna. Così, tra i due è scattata immediatamente la scintilla, nonostante la differenza d’età, visto che Claudio Cecchetto ha ben 16 anni in più di sua moglie. Quando si è fidanzata col produttore discografico, Mapi aveva appena 19 anni, eppure quel sentimento si è rivelato talmente vero che il tempo non ha saputo scalfirlo minimamente. Il matrimonio della coppia ha compiuto, lo scorso anno ben 30 anni, ma il sentimento che li lega è ancora molto vivo. Due anni dopo le nozze, la famiglia di Claudio Cecchetto e Mapi Danna si è ampliata con Jody, nato nel 1994, mentre sei anni dopo, nel 2000, è venuto al mondo anche Leonardo, secondo figlio della coppia. In particolare Jody si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo, diventando anche lui un apprezzatissimo conduttore radiofonico, perpetrando la tradizione di famiglia visto che entrambi i genitori sono due voci molto note del mondo della radio.