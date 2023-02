Madame Sanremo 2023 canzone censurata: il vero titolo

La canzone che Madame ha presentato a Sanremo 2023, Il bene nel male, in realtà aveva un altro titolo: la censura e la vecchia versione

Il bene nel male è la canzone di Madame a Sanremo 2023 ma è stata censurata. Ha riscosso grande successo al primo ascolto ed è stata capace di conquistare le parti nobili della classifica. C’era moltissima attesa intorno all’esibizione di Madame, non solo perché la cantante vicentina è una delle voci più interessanti del panorama musicale del momento, ma anche per alcune questioni che l’hanno accompagnata nella strada verso Sanremo. Dalla questione green pass falso, che aveva fatto parlare di squalifica ma che poi non ha portato ad alcuni sviluppo, fino a quella del titolo della canzone. La sua Il bene nel male, infatti, originariamente era stata proposta con un altro titolo, ovvero Put***a, ma poi in un secondo momento il titolo è cambiato. Questa notizia ha immediatamente fatto pensare a una censura da parte della Rai, che non avrebbe accettato un titolo del genere, ma la realtà è ben diversa. Come hanno spiegato sia la Rai che l’entourage della cantante, la scelta di cambiare titolo alla canzone è arrivata dalla stessa Madame e si deve a una scelta artistica dell’ultimo minuto, senza alcun tipo di pressione da parte della Rai. Dunque, il cambiamento del titolo della canzone di Madame non è da ricondurre ad alcuna censura, ma è una scelta dell’artista, che ha trovato decisamente più azzeccato il nuovo titolo per il proprio brano.

Madame canzone Sanremo testo

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La put***a che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La put***a che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una put***a

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore