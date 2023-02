Sanremo 2023 classifica seconda serata: la rivincita di Tananai

La classifica ufficiale di Sanremo 2023 per la seconda serata: quanti fischi, sorpresa Giorgia e Tananai

La classifica della seconda serata di Sanremo 2023 ha lasciato tutti stupiti. Se l’intera serata non ha avuto gli stessi imprevisti della prima, per la serenità di Amadeus, la posizione di determinati artisti non è piaciuta al pubblico e ha chiuso una serata molto più prevedibile e soporifera rispetto a quella di 24 ore prima. Al posto dei Pooh spazio al trio inedito composto da Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che hanno scaldato l’Ariston molto più dei concorrenti in gara. I loro cavalli di battaglia proposti all’interno di una sorta di competizione tra vecchie glorie, che ancora sanno proporre note e regalare brividi. Applausi a scena aperta per i tre, ma soprattutto per Ranieri, vincitore indiscusso del confronto. Grande emozione per gli Articolo 31, ufficialmente tornati insieme e decisi a celebrare la loro amicizia. L’abbraccio al termine dell’esibizione, prolungata e condita da lacrime sentite, è stato un vero colpo al cuore. Lazza ha movimentato la serata della Gen Z all’ascolto da casa, con la sua Cenere, per poi lasciare spazio alla cantante più attesa di serata, forse seconda solo al duo Paola e Chiara, Giorgia. Momento molto intenso con Drusilla e Pegah, che hanno offerto un monologo dall’impatto devastante, incentrato sui diritti umani e l’oppressione del regime in Iran. Possiamo dire, poi, che Colapesce e Dimartino ci siano riusciti di nuovo, regalando a Sanremo il brano che si candida a essere il più passato in radio nei prossimi mesi, fino all’estate, Splash. Meno d’impatto rispetto a Piero Pelù l’esibizione al gelo, in esterna, di Renga e Nek. Un certo scossone ha provato a darlo Fedez, in diretta dalla Costa Smeralda, cantando un brano il cui testo è stato modificato, senza avvertire la Rai. Un’operazione ben preparata, con tanto di post lampo pubblicato sul suo profilo Instagram. Un colpo gobbo, soprattutto considerando la presenza di sua moglie Chiara Ferragni a Sanremo, ma Amadeus ha apprezzato l’ammissione del cambio di testo in autonomia, ringraziandolo. Nessun caso Blanco, dunque, per dirla in parole povere e tutti amici come prima. Da vedere, però, cosa avrà da dire il Codacons. Grande sorpresa rappresentata da Tananai, che per molti ha sfornato un brano in grado di dire la propria in classifica, puntando addirittura alla vittoria. Uno show concluso da Paola e Chiara, che hanno fatto ballare tutti in teatro e a casa, regalando ai social la coreografia base dei video virali da qui a due settimane.

Sanremo 2023 classifica seconda serata

Prima spazio alla classifica provvisoria, quella della seconda serata di Sanremo 2023: quattordicesimo posto per Sethu, tredicesima Shari, dodicesimo Will, undicesimo LDA, decimi Modà, noni Articolo 31, ottava Levante, settime Paola e Chiara, sesto Rosa Chemical, quinta Giorgia, quarto Lazza, terzo Tananai, seconda Madame e primi Colapesce e Dimartino.

C’è una regola da considerare per la classifica definitiva di Sanremo 2023: occhio alla top 5. I primi cinque, infatti, giunti alla serata di sabato, la finale, avranno la chance di esibirsi di nuovo per giocarsi la vittoria di Sanremo 2023: 28 Sethu (Cause perse), 27 Shari (Egoista), 26 Anna Oxa (Sali), 25 Will (Stupido), 24 LDA (Se poi domani), 23 Olly (Polvere), 22 gIANMARIA (Mostro), 21 Modà (Lasciami), 20 Ariete (Mare di guai), 19 Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), 18 Articolo 31 (Un bel viaggio), 17 Mr. Rain (Supereroi), 16 Levante (Vivo), 15 Cugini di Campagna (Lettera 22), 14 Paola e Chiara (Furore), 13 Colla Zio (Non mi va), 12 Mara Sattei (Duemilaminuti), 11 Leo Gassmann (Terzo cuore), 10 Ultimo (Alba), 9 Rosa Chemical (Made in Italy), 8 Giorgia (Parole dette male), 7 Lazza (Cenere), 6 Coma Cose (L’addio), 5 Elodie (Due), 4 Tananai (Tango), 3 Madame (Il bene nel male), 2 Colapesce e Dimartino (Splash), 1 Marco Mengoni (Due vite).