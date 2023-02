Mara Sattei lavoro: cosa faceva prima di diventare cantante

Che lavoro faceva prima di diventare cantante Mara Sattei: prima del successo ha vissuto un’esperienza all’estero per lavorare

L’ha inseguito con tutta sé stessa e alla fine il successo è arrivato per Mara Sattei. L’artista, nata a Fiumicino nell’aprile del 1995, dopo aver vissuto un grandissimo 2022 con l’uscita del suo primo album, Universo, è tra i 28 big che si contendono la vittoria al Festival di Sanremo, un’occasione importantissima per la ragazza, che all’Ariston può coronare un grandissimo percorso nella musica. Sin da piccola, Mara Sattei, al secolo Sara Mattei, ha coltivato questo sogno, studiando realizzando cover e provando presto a fare strada nel mondo della musica. La grande occasione arriva nel 2013, quando Mara Sattei riesce a partecipare alla tredicesima edizione di Amici, ma la cantante viene eliminata nella seconda puntata del serale. All’esperienza nel talent fa seguito un periodo di maggiore difficoltà artistica per Mara Sattei, che quando aveva 21 anni è volata a Londra, dove ha lavorato come ragazza alla pari presso una famiglia inglese, occupandosi di una bambini di 7 anni. Nel frattempo, però, Mara Sattei non ha affatto abbandonando il sogno della musica, ma ha continuato a scrivere e studiare e quando è tornata in Italia si è gettata nuovamente a capofitto nella sua passione, riuscendo finalmente a coronare il suo sogno di diventare una cantante affermata, pronta oggi a giocarsi le sue possibilità al Festival di Sanremo.

Mara Sattei biografia

Nata il 28 aprile del 1995 a Fiumicino, provincia di Roma, Sara Mattei (vero nome dell’artista) come detto fin da piccola si è appassionata alla musica e sin da giovanissima ha provato a farsi strada, prima con la pubblicazione di cover su Youtube e poi con la partecipazione ad Amici. Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5, Mara Sattei ha quindi vissuto a Londra per un periodo, ma al ritorno ha ripreso in mano la sua carriera, assumendo lo pseudonimo con cui è nota oggi e instaurando una proficua collaborazione col fratello minore Davide, in arte Thasup. Sei anni più piccolo di Sara, Davide anche ha inseguito il sogno della musica e nel 2017 ha acquisito una popolarità incredibile producendo il singolo di Salmo Perdonami. Così, Thasup ha prodotto i primi singoli della sorella della sua nuova vita come Mara Sattei, poi insieme i due fratelli hanno firmato diverse collaborazioni, tra cui quella fortunatissima con Carl Brave in Spigoli. Così, nel 2022 Mara Sattei è arrivata a pubblicare il suo primo album, Universo, interamente prodotto dal fratello. Universo rappresenta una grandissima realizzazione artistica per Mara Sattei, coronamento di una biografia che mette al proprio centro la perseveranza. Universo ha dato il via a un 2022 incredibile per Mara Sattei, che in estate è stata anche in vetta a tutte le classifiche grazie a La dolce vita, la hit estiva che la cantante di Sanremo 2023 ha realizzato insieme a Fedez e Tananai. Così, dopo un grandissimo 2022, il 2023 è iniziato col botto con la partecipazione al festival sanremese. Ne ha fatta di strada Mara Sattei, che oggi, a 27 anni, è una delle più interessanti proposte di questo Festival di Sanremo ed è una delle stelle più luminose del panorama artistico del momento.