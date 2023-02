Mara Sattei Thasup il legame di parentela

Qual è il legame di parentela che c’è tra Mara Sattei e Thasup: insieme hanno firmato la canzone di Sanremo e l’album della cantante

Mara Sattei è una delle esordienti del Festival di Sanremo 2023. Sarà una prima volta magica per Mara, che anche in questa esperienza sarà accompagnata da una delle persone più importanti della sua vita: Thasup. Il noto producer ha infatti curato la produzione del brano sanremese di Mara Sattei, scritto da Damiano David dei Maneskin, e non è solo il produttore di praticamente l’intera discografia di Mara Sattei, ma è anche suo fratello. Sara e Davide Mattei, veri nomi di Mara Sattei e Thasup, sono infatti fratelli: tra loro intercorrono sei anni di differenza di età: Sara è la sorella maggiore, nata il 28 aprile del 1995, mentre Davide è il fratello minore, venuto al mondo il 17 marzo 2001. Oltre al legame di parentela, Mara Sattei e Thasup sono legati da un rapporto personale e artistico profondissimo. Dopo l’esperienza ad Amici e il periodo vissuto a Londra, Mara Sattei è tornata a fare musica e ha potuto contare sul supporto del fratello, vero e proprio fenomeno del producing. Dal 2019, l’artista si è presentata con lo pseudonimo Mara Sattei e ha presentato le prime pubblicazioni, Nuova registrazione 326, Nuova registrazione 402 e Nuova registrazione 527, tutte prodotte da Thasup, che all’epoca era ancora Thasupreme. Il connubio tra i due fratelli Mattei si è poi, negli anni successivi, approfondito: Mara ha partecipato al primo album del fratello, nella canzone M12ano, una delle più amate di tutto il disco. Poi, insieme, Mara Sattei e Thasup hanno collaborato con Lous and the Yakuza nel remix di Dilemme e con Carl Brave in Spigoli. Nel 2022, quindi, Mara Sattei ha pubblicato il suo primo album, Universo, interamente prodotto da Thasup e col fratello presente nel featuring 0 rischi nel love. A fine 2022 è stato il turno di ricambiare, con Mara presente nella canzone Loop del secondo album di Thasup: Carattere speciale. Ora, Mara Sattei e Thasup sono ancora insieme, in questa splendida esperienza sanremese che attende la cantante.

Chi è Thasup

Nato a Fiumicino il 17 marzo 2001, Davide Mattei è uno dei principali rapper e producer della scena italiana del momento, nonostante la giovanissima età. Thasup ha cominciato a produrre musica sin dall’età di 14 anni, decidendo presto di dedicarsi interamente alla musica e il successo arriva nel 2017, quando per Salmo produce il singolo Perdonami. All’attività da producer, Thasup, che prima, come detto, era noto con lo pseudonimo Tha Supreme, affianca quella da rapper, arrivando nel 2019 a pubblicare il suo primo album: 23 6451, capace di vincere ben cinque dischi di platino. Negli ultimi anni, Thasup ha preso parte a tantissimi progetti, ha collaborato con tantissimi artisti, da Sfera Ebbasta a Marracash fino a Neffa e addirittura Tiziano Ferro, e ha pubblicato anche il secondo album della sua carriera: Carattere speciale. La carriera di Thasup è estremamente ricca, nonostante la giovanissima età, ma possiede una particolare peculiarità: il giovane, infatti, non si è praticamente mai esibito live, ma nasconde la sua identità mediante un personaggio fittizio. Solo in occasione del lancio di Carattere speciale Thasup si è esibito in un live, ma mantenendo comunque nascosto il suo viso. Ama agire da dietro le quinte Thasup, che anche senza live ha ottenuto un successo incredibile ed è uno degli artisti più ascoltati del momento.