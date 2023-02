Paola e Chiara perché si sono sciolte: il litigio

La reunion di Paola e Chiara è una delle attrazioni di Sanremo 2023. Ma che cosa era successo tra le due? I dettagli e la verità

Il ritorno di Paola e Chiara sul palco dell’Ariston ha caratterizzato la seconda serata di Sanremo 2023. Per questo sui social tantissimi utenti si sono chiesti perché Paola e Chiara si sono sciolte improvvisamente. Insomma, si può tranquillamente e serenamente dire che il duo sia tornato a far parlare di loro. E anche a far ballare, un qualcosa che è stato, fin dagli esordi, uno dei lori marchi di fabbrica. Le reunion ha scaldato i cuori dei numerosi fan, felicissimi di rivederle assieme dopo un bel po’ di tempo. Ma ecco che, al di là del primo ascolto del loro brano Furore, ad attirare curiosità e domande è senza alcun dubbio quanto accaduto e successo in tutti questi anni, più precisamente dopo lo scioglimento annunciato nel 2013. Ma perché lo storico duo si era sciolto? I veri motivi sono rimasti avvolti nel mistero per tantissimo tempo, ma non resta che provare a spiegare il tutto, entrando nello specifico e nel dettaglio e analizzando alcune loro dichiarazioni. Perché la curiosità non può non essere tantissima.

Paola e Chiara perché hanno fatto pace

A spiegare la vicenda della rottura è stata, durante una diretta Instagram di un po’ di tempo fa, la stessa Paola. La cantante ha parlato di tensioni e di nervosismo, che hanno portato la coppia a prendere una decisione drastica. Insomma, si può dire che le due non riuscissero più a tenere botta, visti i ritmi altimissimi che tenevano ormai da parecchi anni. L’artista ha poi spiegato che, arrivate a un certo punto della loro carriera, le due sorelle non avevano più le stesse ambizioni, lo stesso entusiasmo e lo stesso ritmo. Insomma, prendersi un periodo di pausa è stata, a parer loro, la scelta più logica e normale. Sia Paola che Chiara hanno comunque intrapreso una vita artistica da singole, sia dal punto di vista musicale che cinematografico. La prima infatti si è reinventata dj, mentre la seconda ha provato a farsi strada nel mondo della recitazione. Ma la delusione dei fan, abituati a vederle insieme, è stata tantissima.

La scintilla è riscoccata e si è riaccesa durante un concerto di Max Pezzali della scorsa estate, dove le due sono apparse insieme. Un tuffo nel passato che è stato l’anticipo di un ritorno. Un ritorno che il duo ha giustificato riferendosi alle numerose e continue pressioni della loro fanbase. Insomma, chi le ha sempre viste insieme non potevate certo continuare a vederle separate e ad accettare tutto ciò. Dunque è stato proprio l’amore della gente a convincerle della fatto che fosse il momento giusto per la tanto attesa reunion. Una reunion che ha preso corpo e forma nel palco più importante della musica italiane, ossia quello dell’Ariston. Il palco che tra l’altro, in più di un’occasione, è stato la base del loro successo. E chissà che questo non possa accadere anche questa volta. Non resta che attendere quello che succederà nei prossimi mesi, dove Paola e Chiara saranno impegnate in tour che toccherà Roma e Milano, con una data che è già sold out.