Perché Beppe Vessicchio non c’è a Sanremo 2023

Il grande assente del Festival di Sanremo 2023 è Beppe Vessicchio: dopo ben 26 anni il direttore rinuncia al Festival per cogliere una nuova opportunità

“Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” è una frase ormai simbolo del Festival di Sanremo, che però quest’anno non sentiremo. E sarà la prima volta dopo 26 anni, perché questa edizione 2023 è la prima senza Beppe Vessicchio a dirigere almeno un’esibizione dall’ormai lontano 1997. L’amatissimo direttore d’orchestra ha confessato durante una puntata di Amici 22, quella di domenica 5 febbraio, che non parteciperà quest’anno al Festival di Sanremo, causando il grande dispiacere del pubblico che come ogni anno si aspettava di vederlo, ma ha anche rivelato che senza dubbio sentirà la mancanza del suo ruolo. Dopo 26 anni all’Ariston, per Vessicchio è arrivato il momento di prendersi una pausa, anche se ciò non è avvenuto in modo completamente spontaneo. In un’intervista a La Stampa, infatti, Beppe Vessicchio ha raccontato che, siccome ormai non frequenta più il mondo della produzione discografica, non è capitata nessuna possibilità di dirigere un big in questa edizione del Festival. Uno scenario che è andato vicino a concretizzarsi anche lo scorso anno, se non fosse stato per il legame personale che intercorre tra Francesco Sarcina e Vessicchio e che ha portato quest’ultimo a dirigere le esibizioni de Le Vibrazioni. Quest’anno, però, non c’è stata alcuna opportunità, così lo storico direttore d’orchestra ne ha approfittato per appendere, almeno momentaneamente, la bacchetta al chiodo e per prendersi una pausa dal Festival, anche se ne sentirà comunque la mancanza come ha confessato. Tuttavia, la presenza di Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo ci sarà, comunque, però in un’altra veste, completamente inedita. Anche se non dirigerà alcun artista, il direttore è pronto a cogliere un’altra grande opportunità nei giorni della kermesse musicale: sarà nel dietro le quinte nell’inedita veste di intervistatore dei concorrenti.

Beppe Vessicchio cosa fa a Sanremo 2023

La mancanza di concorrenti da dirigere e la pausa da questo compito che ormai compie da 26 anni, ha aperto per Beppe Vessicchio le porte di una nuova opportunità. L’artista, infatti, sarà l’intervistatore ufficiale del podcast di Amazon Music Italians do Hits Better e avrà il compito di dialogare con i cantanti nei giorni del festival, raccogliendo le loro impressioni sulla gara, ma anche racconti delle loro vite e lo stesso Vessicchio offrirà alcuni racconti e aneddoti della sua lunghissima esperienza al Festival di Sanremo. Dopo 26 edizioni, dunque, Beppe Vessicchio cambia completamente veste, ma non abbandona completamente il Festival di Sanremo. L’artista si è detto molto eccitato per questa nuova esperienza, felice di poter chiacchierare con gli artisti e confrontarsi sul mondo della musica e sulle esperienza all’Ariston. Sui social abbiamo potuto iniziare già a vedere i primi scatti del nuovo lavoro di Vessicchio, che qualche giorno fa ha intervistato Mr Rain, il quale ha scattato una foto in cui ha preso sulle spalle il direttore d’orchestra. Nuova vita, dunque, per Beppe Vessicchio, che a Sanremo 2023 non dirigerà nessun concorrente, ma sarà al fianco di ognuno di essi grazie alle sue interviste con Amazon Music.