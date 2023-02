Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? La verità social

Molti fan si chiedono se Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline stiano ancora insieme: cosa rivelano i social a riguardo

Con il ritorno di Ultimo a Sanremo 2023 ci si chiede se il cantautore stia ancora con la fidanzata Jacqueline. Uno dei concorrenti più attesi dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo è sicuramente Ultimo, che dopo il secondo posto del 2019 alle spalle di Mahmood torna all’Ariston con l’obiettivo stavolta di ottenere il primo posto. Dall’ultima volta che si è esibito all’Ariston, che per Ultimo è stato un vero e proprio trampolino di lancio perché il grande successo è iniziato ad arrivare proprio grazie a Sanremo Giovani nel 2018, la vita del cantante è cambiata moltissimo, sia quella professionale e personale. Oggi Ultimo è uno dei giovani cantanti maggiormente in ascesa, con alle spalle un tour da record negli stadi e un futuro luminosissimo, e al suo fianco negli ultimi anni c’è stata la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, con cui il cantante ha ufficializzato la storia nel marzo 2021. Oggi, a quasi due anni dall’inizio della relazione, molte persone si chiedono se Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme, con i fan che hanno rilevato un indizio social che ha creato un po’ di dibattito a riguardo. Jacqueline, infatti, da poco ha lanciato la sua nuova attività e nel post in cui ha dato il via alla nascita del suo brand, ha ringraziato amici e familiari, ma non ha citato Ultimo. Un particolare che ha fatto pensare a molti fan che Ultimo e Jacqueline non stiano più insieme, però cercando sui profili Instagram dei due si possono rintracciare diverse foto uno accanto all’altra però risalenti a maggio. Non c’è stato nessun annuncio circa un’eventuale rottura, motivo che fa pensare che Ultimo e Jacqueline stiano ancora insieme. Resta però il dettaglio social che lascia pensare il peggio, infatti la fidanzata o ex del cantautore non è presente a Sanremo durante la settimana del Festival. Che sia il chiaro di segno una rottura? La risposta è no perché nel corso della terza serata di Sanremo 2023 Jacqueline ha postato uno scatto di sostegno a Ultimo con la scritta “Luce speciale”.

Chi è Jacqueline

Nata a Roma il 10 marzo del 2000, Jacqueline Luna Di Giacomo è una figlia d’arte: sua madre è infatti Heather Parisi, che ha dato alla luce la fidanzata di Ultimo insieme al medico Giovanni Di Giacomo. Pare, però, che i rapporti tra Jacqueline e sua madre Heather Parisi non siano proprio serenissimi: qualche anno fa si parlò molto della questione, con Jacqueline che commentò un’ospitata della madre da Barbara D’Urso consigliando di chiedere notizie sulle altre figlie. Poi, però, la ragazza ha spento la polemica, rifiutando di apparire in televisione e di parlare ulteriormente del rapporto con sua madre, volendo evitare la visibilità e la fama enorme della Parisi. Da quel momento in poi, la questione si è sopita e Jacqueline, di fatto, non è più tornata sul rapporto con sua madre. Dopo aver vissuto qualche anno a Hong Kong insieme alla madre, Jacqueline ha vissuto negli ultimi dieci anni tra Roma e gli Stati Uniti e di recente si è lanciata in una nuova avventura, con la creazione del brand Give me, che presenterà capi d’abbigliamento con la firma artistica di Jacqueline, che dipinge i vestiti e ora ha deciso di trasformare questa sua attività in un vero e proprio brand, lanciato proprio da pochissimo, ovvero a dicembre 2022