Amici 22 Piccolo G: l’indizio che Rudy Zerbi lo vuole cacciare

Nel daytime di Amici 22 di oggi 10 febbraio, Piccolo G ha svelato la voglia di assegnarsi le cover da solo perché non ha fiducia nel team di canto

Dopo le anticipazioni, è arrivato un indizio su Piccolo G primo candidato per Rudy Zerbi ha lasciato la scuola di Amici 22. È accaduto nel daytime del 10 febbraio del talent show condotto da Maria De Filippi dove abbiamo visto un’ampia pagina dedicata al fidanzato di Federica che ha svelato una parte di sé che prima sembrava celata ai telespettatori. I ragazzi sono stati convocati dalla conduttrice, con la classica voce fuori campo, davanti al videowall per spiegare cosa sarebbe successo di lì a poco. Per meglio spiegare l’accaduto, ha preferito mostrare direttamente un filmato. Nelle immagini si vede Piccolo G parlare con altri allievi e in particolare con Angelina Mango rivelando di non sentirsi a proprio agio, la stragrande maggioranza delle volte, che gli viene assegnata una cover e per questo non riesce a dare il meglio di sé nella performance decisiva durante il daytime di domenica di Amici 22. Il cantante di Rudy Zerbi ha raccontato che in passato faceva parte di un’etichetta discografica, all’inizio accettava di buon grado il percorso musicale che avevano prestabilito per lui quando poi ha iniziato a non voler seguire pedissequamente ciò che gli veniva proposto, quando lo ha reso noto non è stato più preso in considerazione dall’etichetta in questione. Così ha perso in generale fiducia su chi lavoro nel settore e in questo caso Piccolo G ha palesato anche questa sua sofferenza nei confronti del team canto che assegna agli allievi le cover. Ha infatti affermato che si è sentito molto a suo agio quando ad esempio ha cantato Lucio Battisti, mentre è stato in questi giorni male al pensiero di doversi esibire su un brano movimentato e che non sente nelle sue corde. Inoltre si è anche stupito che chi lo segue (non sappiamo se Rudy Zerbi o un suo assistente ndr) non si sia accorto del suo disagio nel preparare il suo pezzo.

Amici 22 cover la decisione degli allievi

Nella casetta di Amici 22 è arrivata così una decisione sulle cover che Maria De Filippi ha chiesto ai ragazzi di fare in 24 ore. Quando infatti è terminato il filmato che sui dubbi di Piccolo G sui brani che gli sono stati assegnati in questi mesi, la conduttrice ha con toni molto pacati fatto notare che il cantante non ha detto nulla di strano e di condannabile a priori, ha ribadito il gran lavoro che il team di assegnazione cover fa per cercare di valorizzare al meglio i ragazzi perché sarebbe controproducente assegnare i brani senza ritenerli adatti agli allievi del talent. Maria De Filippi ha così poi aggiunto che se un cantante sente la necessità o si sente maturo abbastanza per poter scegliere di per sé i brani da cantare tanto di guadagnato, non c’è nessun problema per la direzione artistica ma deve comunicarlo con sicurezza e convinzione in modo tale da poter iniziare a lavorare in maniera diversa da come fatto finora. Anche perché non sarebbe stato coerente con il programma alternare le decisioni di settimana in settimana. Dunque Maria De Filippi ha chiesto ai cantanti di Amici 22 di fare una scelta che sia però definitiva: o scegliere di per sé le cover o affidarsi al team canto.

Appena è terminata la comunicazione, c’è stato qualche artista che ha avuto da ridire sulle affermazioni di Piccolo G che ha subito esclamato “o tutti o nessuno”. Angelina e la stessa fidanzata Federica hanno infatti detto che non può di certo lui, che ha questo problema che loro non hanno, decidere per gli altri e non permettere loro di crescere dal punto di vista professionale. Stesso discorso con grande serenità è stato fatto da Wax e Cricca che erano quasi sicuri di continuare a farsi assegnare le cover dalla direzione artistica anche se avevano un piccolo dubbio a riguardo. Dopo 24 ore la decisione dei ragazzi, compreso Piccolo G, è stata quella di affidarsi totalmente al team canto, ma dopo pochi minuti lo stesso cantante di Rudy Zerbi ha iniziato ad avere ancora dubbi e così la produzione gli ha detto di scegliersi da solo la canzone. Tutto quello che è successo è stato interpretato da molti, anche sui social, come l’indizio che Rudy Zerbi abbia fatto entrare un nuovo allievo per sostituire proprio Piccolo G.