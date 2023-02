Che fine avevano fatto i Modà: perché erano spariti

I Modà, dopo una lunga assenza dalle scene, tornano in quel di Sanremo. Ma che cosa era successo al famoso gruppo? Ecco la verità

I Modà saranno tra i grandi protagonisti della seconda serata di Sanremo 2023. Il gruppo torna dunque a calcare il palco dell’Ariston dopo una lunghissima assenza dalle scene. Il pensiero non può non andare a qualche anno fa, quando erano una delle band più seguite in Italia, riempiendo palazzetti e stadi in tutte le città italiane. Insomma, per loro il successo era davvero all’apice e tutto faceva pensare a una carriera brillante e costellata di grandissimi traguardi. Ma ecco che Kekko e i suoi compagni di viaggio sono letteralmente scomparsi per un bel po’ di tempo. Insomma, per molti anni, niente più concerti, niente più live in grandi eventi, niente più ospitate televisive o tanto altro.

Ma che cosa è successo e che cosa c’è dietro? A fare chiarezza è stato lo stesso frontman e l’ha fatto durante la presentazione del loro ultimo Ep, che ha rotto il suddetto silenzio, che aveva portato tutti a farsi molteplici domande. E tra l’altro sarà proprio quest’ultimo lavoro che li ha riportati anche in un tour in giro per l’Italia. Il cantante però si è voluto confessare, parlando di tutto ciò che è successo in questi anni vissuti lontano dai riflettori. Dunque non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio. Perché la curiosità non può non essere tantissima.

Modà i litigi

Silvestre, in un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha fatto capire come durante il periodo della pandemia qualcosa si sia inesorabilmente e inevitabilmente spento per tutto il gruppo, ma soprattutto per lui. Il cantante non ha nascosto di aver avuto paura in un momento così difficile e complicato. Un senso di scoraggiamento che, con il passare del tempo, è diventato un vero e proprio malessere interiore. Insomma, il buon Kekko ha vissuto un blocco che l’ha tenuto lontano dal palco e da quello che è sempre stato il suo mondo. Insomma, un’assenza che sembra essere legata prevalentemente a motivi e a problematiche personali. Smentite dunque le voci di litigi e di scontri. La compattezza e l’unione non sembra mai esser venuta meno

Comunque, anche durante i mesi dominati dal Covid e dalle restrizioni per evitare una risalita dei contagi, i Modà hanno ripreso a lavorare, pur facendolo a distanza. Il frontman e leader ha infatti spiegato come abbia dovuto registrare da solo i cori, comunicando con il resto band, che era collegata tramite iPad. Il loro obiettivo ora non può che essere solo e soltanto uno, ossia ripartire e riconquistare tutti. Sanremo 2023 può essere senza alcun dubbio l’occasione giusta per il riscatto e per dimostrare che il successo ottenuto a passato non era casuale e momentaneo. Tutti i fan non vedono l’ora di poterli riascoltare e rivedere sul palco dell’Ariston, dove si presenteranno con un brano intitolato Lasciami. Pezzo che, stando a indiscrezioni e rumors, non è una vera e propria canzone d’amore, ma parlerebbe della lotta contro la depressione.