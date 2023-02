Chi veste Chiara Francini a Sanremo 2023: marca e prezzo

Chiara Francini è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023: chi veste l’attrice per la serata dei duetti

Chi veste Chiara Francini a Sanremo 2023 è un marchio di gran prestigio. Classe 1979, fiorentina doc, capelli rossi e una personalità frizzante e gioiosa ma anche sensuale, l’attrice è la quarta co-conduttrice di questo Festival di Sanremo 2023. Se ieri ad affiancare Amadeus e Morandi c’era la statuaria pallavolista Paola Egonu, questa sera toccherà all’attrice e scrittrice Chiara Francini, un volto del mondo dello spettacolo che abbiamo imparato ad amare grazie alla sua comicità e alla comparsa in numerose fiction Rai come “Non dirlo al mio capo” e “Purché finisca bene”. Più recentemente abbiamo potuto apprezzare la verve ironica di Chiara Francini nell’edizione italiana del noto programma Drag Race dove la troviamo tra i giudici. Sicuramente la Francini sarà in grado di portare sul palco serenità e leggerezza anche se non è da escludere un taglio più serioso per il momento del monologo a cui ci hanno abituato le co-conduttrici delle scorse serate.

Ma ora bando alle ciance e passiamo a uno degli aspetti più importanti del Festival, la moda. Cosa indosserà la bella attrice fiorentina per questa quarta serata del Festival? Sappiamo che chi veste la bella fiorentina a Sanremo 2023 sarà Moschino con l’estro di Jeremy Scott che per lei ha creato degli abiti speciali. La Francini è stata affiancata nella scelta dallo stylist Andrea Mennella che l’ha definita “la diva della porta accanto”. Riguardo alla scelta dell’abito la Francini ha promesso che cercherà di essere il più bella possibile ma che comunque il suo look dovrà rispecchiare la sua personalità e che ci sarà un tocco “francinesco”. È stato un piacere vedere Chiara in azione sul palco dell’Ariston. Dunque seguita da uno stylist il marchio scelto dalla Francini a Sanremo 2023 è Moschino, difficile quantificare il prezzo degli abiti dell’attrice sul palco dell’Ariston. Essendo creazioni di alta moda potrebbero sforare anche i 10mila euro.

Chiara Francini e la moda

Quella tra Chiara Francini e la moda è una storia di vecchia data. Già nel 2012 l’attrice era stata testimonial per una campagna di Dolce e Gabbana insieme a Monica Bellucci e Bianca Balti. La troviamo poi alla conduzione del talent show a tema modaiolo “Fashion Style” andato in onda nel 2013 sull’emittente La5. Riguardo al suo interesse per il mondo della moda Chiara Francini ha dichiarato di amare gli abiti e lo stile ma di non avere molto tempo di andare alle sfilate e di non essere una manica degli acquisti trascurando talvolta lo shopping.

Degli abiti ama la magia che compiono quando li si indossa tant’è che quando deve calarsi in un personaggio, punta molto sui costumi che scelgono per lei. Ha affermato inoltre, che con il tempo ha preso maggiore consapevolezza della propria fisicità ed ha quindi imparato a valorizzare i suoi punti forti, il suo capo preferito è il tubino nero ma ama anche gli abiti in stile anni ’50 magari in colore blu, turchese e giallo, mentre per la vita di tutti giorni si affida a skinny jeans e twin set.