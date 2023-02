Elodie origini: nazionalità e genitori

L’infanzia e il passato di Elodie sono finiti molto spesso sotto la luce dei riflettori. Ma ecco tutto quello che ha vissuto la cantante

Bellezza mozzafiato, in tanti si sono incuriositi per conoscere le origini Elodie, la sua storia prima di diventare famosi e chi sono i genitori della cantante. I successi di Bagno a mezzanotte e Tribale, il debutto da attrice in Ti mangio il cuore, una docu-serie, un concerto al Forum di Assago e soprattutto la partecipazione a Sanremo 2023. Insomma, si può dire, senza timore di esser smentiti, che Elodie stia senza alcun dubbio vivendo un periodo a dir poco d’oro. La cantante per di più è ormai diventato un personaggio a 360 gradi e molto spesso fa parlar di sé anche per quella che è la sua vita privata. L’artista, in più di un’occasione, ha raccontato quello che è stato il suo passato, anche dal punto di vista meramente familiare. Ed è per questo che, molto spesso, la sua infanzia è finita sotto la luce dei riflettori. Non resta che approfondire meglio questa questione, entrando nello specifico e nel dettaglio.

Elodie il racconto dell’infanzia

La sua è senza alcun dubbio stata un’infanzia molto difficile e complicata. La romana è nata e cresciuta nel quartiere periferico di Quartaccio. Un luogo dove, come ha raccontato lei stessa in un’intervista a Vice, le difficoltà socio-economiche si toccano con mano. La stessa artista ha detto di esser stata una ragazzina complicata, avendo forse troppa libertà, il che l’ha portata a commettere fin troppi sbagli. A rendere il tutto ancor più delicato è stato il fatto che i suoi genitori si sono separati quando lei aveva soltanto otto anni. Una separazione che è stata frutto di un rapporto tutt’altro che idilliaco. Il padre Roberto Di Patrizi era un musicista di strada, ma anche un fonico e un fotografo. Molto complicato in realtà è stato il rapporto con sua mamma Claudia Marthe, nata in Guadalupa e che di professione ha fatto la cubista e la modella. Il legame tra le due è stato costellato da alti e bassi, con la donna che, dopo essersi ritrovata single, ha dovuto combattere anche contro una brutta malattia.

Tornando all’infanzia e all’adolescenza della 32enne, lei stessa ha più volte detto di come, crescendo per strada e avendo fatto, come la mamma, la cubista, abbia imparato a difendersi e a proteggersi da sola. Elodie ha dunque convissuto con i pregiudizi e i giudizi degli altri. Alla fine forse è stata proprio l’aver conosciuto fin da subito la crudezza e la durezza della vita che le ha permesso di forgiarsi e di plasmarsi. D’altronde non può esser dimenticato che Elodie ha dovuto, nelle situazioni più complicate dal punto di vista familiare, proteggere anche la sua sorella più piccola, di nome Fey. Tutto ciò ha creato tra le due un rapporto e un legame fortissimo, che ancora oggi è uno dei punti di forza della cantante. Questo nonostante le due siano sempre state agli antipodi. Fey infatti viene descritta dalla stessa artista come tranquilla, costante a scuola e continua nei suoi impegni. La sua più grande passione è sempre stata il calcio. Oggi le due non vivono più sotto lo stesso tetto, visto che la protagonista di Sanremo 2023 ha deciso di trasferirsi definitivamente in quel di Milano. Il loro rapporto però rimane perfettamente saldo e indistruttibile, con le due sorelle che non perdono mai occasione per aiutarsi e che, appena possono, trascorrono del tempo insieme. Perché a volte, le difficoltà della vita, tendono a unire.