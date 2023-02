Elodie ruba borsa a Serena Bortone: il motivo e l’inconveniente

Durante l’esibizione nella serata delle cover, Elodie si è resa protagonista di uno sketch rubando la borsa a Serena Bortone, ma ha preso una piega inattesa

Sul palco dell’Ariston, per la serata delle cover, Elodie si è esibita insieme a Big Mama cantando American Woman e le due si sono rese protagoniste di un’esibizione davvero esplosiva. La cantante romana ha letteralmente stregato l’Ariston al fianco della giovane collega e durante l’esibizione ha dato vita anche uno sketch che abbiamo già visto durante le passate edizioni del Festival di Sanremo. Sulla scia di come fece Piero Pelù, e di come ha fatto nuovamente in questa edizione del Festival durante la sua esibizione nell’arena esterna, Elodie ha rubato la borsetta a Serena Bortone, seduta in prima fila a osservare l’esibizione. La cantante di Due si è avvicinata alla conduttrice di Oggi è un altro giorno e le ha sottratto la borsa, portandola con sé sul finire l’esibizione. Poi, però, quando Elodie e Big Mama hanno terminato la loro esibizione, la borsa non è tornata a Serena Bortone, perché in teoria Elodie doveva lasciare la borsa sulle scale, ma in realtà la borsa non si è più trovata. Così, Elodie ha anche messo una storia su Instagram tramite i canali social di Sanremo in cui ha raccontato l’inconveniente della borsa, ma per fortuna poi la borsa, dopo attimi di panico è stata trovata, come ha annunciato su Twitter la stessa conduttrice. Tutto bene ciò che è finito bene, quindi, con lo sketch di Elodie che è andato a buon fine e la borsa di Serena Bortone che è stata ritrovata, per la felicità della conduttrice e di tutti coloro che hanno preso la cantante di Ciclone al Fantasanremo.

Bonus Pelù FantaSanremo

Ma come mai Elodie ha rubato la borsa a Serena Bortone? Il motivo è da ricondurre proprio al gioco che sta spopolando in questi giorni: il Fantasanremo. Nel celebre fantasy game a tema Sanremo, uno dei bonus più succulenti è proprio il cosiddetto “bonus Pelù”, che assegna 50 punti al cantante che, proprio come fece il cantante de Il mio corpo che cambia, ruba la borsa a qualche spettatore in platea. Elodie ha voluto fare questo regalo agli utenti che l’hanno presa al Fantasanremo, pagandola tra l’altro parecchi crediti visto che la cantante era una delle più costose della lista, e ha portato a casa ben 50 punti. Sketch poi particolarmente riuscito con la complicità di Serena Bortone, uno dei volti principali di Rai Uno col suo amatissimo e seguitissimo salotto. A parte gli attimi di mistero per la scomparsa e poi il ritrovamento della borsa, tutto è andato bene ed Elodie ha portato a casa l’agognato bonus Pelù. Sulla falsariga di questo bonus, sono tanti i bonus del Fantasanremo che stanno portando gli artisti a mettere in mostra gesti insoliti come battere il cinque ad Amadeus e Gianni Morandi o lasciargli un santino. Un segno, questo, di come il fantasy game abbia ormai conquistata una popolarità enorme, diventando veramente un gioco giocato da milioni di italiani e a cui sono molto interessati anche gli stessi artisti.