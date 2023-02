Big Mama chi è che canta con Elodie a Sanremo 2023

Chi è Big Mama, la giovane cantante icona del body positive che canta insieme a Elodie durante la serata delle cover di Sanremo 2023

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023 arriva uno dei momenti più attesi: la serata dei duetti e delle cover. Tra le esibizioni più attese c’è sicuramente quella di Elodie, che si esibirà in American Woman insieme a Big Mama, una delle voci più interessanti del panorama musicale del momento. Marianna Mammone, vero nome di Big Mama, è originaria di Avellino, classe 2000. Il nome d’arte è un chiaro riferimento al suo cognome, inglesizzato, e grazie a questo nome inizia a farsi strada nel mondo del rap, pubblicando le prime canzoni ad appena 13 anni. Il successo per l’artista arriva nel 2020, con i primi singoli di successo, da Mayday a Formato XXL, fino all’uscita, nel 2022, di Next Big Thing: il primo disco dell’artista. Grazie al suo successo, Big Mama ha potuto trovare una bella cassa di risonanza per battersi per un tema a cui è molto legata e su cui c’è davvero bisogno di lavorare: quello del body positive. Negli anni, sin dai suoi esordi, Big Mama ha ricevuto moltissime critiche per il suo peso, diventando vittima di pesanti attacchi di body shaming. Big Mama ha però reagito la grande, nonostante la comprensibile sofferenza che ha provato, e ha portato nelle sue canzoni i temi della positività verso il proprio corpo, dell’accettazione di se stessi: tutte questioni molto importanti, perché purtroppo il body shaming è una realtà da combattere con ferocia. In un’intervista a Rolling Stones, la cantante che si esibisce con Elodie sul palco dell’Ariston ha ammesso che l’hanno aiutata molto esempi di artisti come Lizzo e lei stessa, ora, vuole essere un esempio per tutte quelle persone che, come lei, si sono sentite in difficoltà nel mostrare e accettare il proprio corpo.

Big Mama canzoni

Grazie alle sue canzoni, Big Mama è diventata una vera e propria icona della body positive, ma anche un punto di riferimento della comunità LGBTQ+, di cui difende saldamente i valori. Tutto ciò che Marianna ha vissuto, gli attacchi, le discriminazioni, è stato trasformato in musica e nelle sue canzoni si percepisce questo grande lavoro di Big Mama nel veicolare i temi a cui lei tiene moltissimo e che purtroppo l’hanno riguardata e la riguardano tutt’ora. Abbiamo parlato di Mayday e Formato XXL, le prime due canzoni di grande successo di Big Mama, ma ci sono anche Poker, Too Much e collaborazioni come quella con La Nina in XTC. Sono tante oggi le canzoni di successo di Big Mama e molte servono a conoscere bene l’artista, come Charlotte, pezzo in cui la cantante narra la sua fase della vita segnata dall’autolesionismo. La musica è stata una grande valvola di sfogo per Big Mama e col tempo è diventata una grandissima cassa di risonanza e un’opportunità, per l’artista, per diventare un esempio per tutte le persone che hanno vissuto e vivono quello che ha passato lei, perché anche loro possano riuscire a superare i momenti difficili e ad accettarsi.