Madame fidanzata: la vita privata della cantante

I dettagli della vita privata di Madame: l’ipotesi fidanzata e quel bacio sui social che ha scatenato le polemiche

Tornata all’Ariston per la seconda volta nella sua vita, Madame si sta rendendo protagonista, ancora una volta, di un ottimo Festival, posizionandosi subito tra le posizioni di testa e portando una canzone molto intensa come Il bene nel male. La cantante vicentina è una cantante amata e molto seguita, ma anche estremamente riservata e in molti si fanno delle domande sulla sua vita privata, destinate però a rimanere insoddisfatta. Madame, infatti, non è solita svelare nulla sulla sua vita privata, né sui social né nelle interviste. Una volta, in un’intervista a Repubblica, Madame ha raccontato qualcosa del suo orientamento, svelando di non sentire il bisogno di aderire a gruppi e movimenti o di affibbiarsi etichette, ma di scegliere a seconda di quello che sente. In passato, si è parlato di un possibile flirt con Sangiovanni, ma la realtà è ben diversa: i due sono grandi amici, come hanno anche dimostrato più volte cantando insieme e supportandosi sui social. La loro amicizia è nata al liceo e si è rafforzata grazie alla musica e tra loro c’è un bellissimo e sincero rapporto che non nasconde alcun flirt. Insomma, è impossibile conoscere qualcosa della vita privata di Madame, che ha scelto di tenere per sé la propria sfera sentimentale, al riparo dalle incursioni del gossip

Madame e il bacio social

Una scelta che Madame ha fatto sentire con forza in un’occasione, che ha creato parecchio dibattito sui social. La cantante di Voce nel novembre del 2021 aveva pubblicato una foto in cui baciava una ragazza e tutti i suoi followers hanno pensato immediatamente che si trattasse della sua fidanzata. Il caso è diventato così tanto mediatico che ha portato la stessa Madame a intervenire, illustrando con forza la sua idea sull’esporre la propria vita privata. Madame ha puntualizzato che la ragazza nella foto non è la sua fidanzata, ma solo un’amica, e poi ha specificato che non darebbe mai in pasto ai social una cosa così delicata come un fidanzamento. La vita intima e privata di Madame le appartiene e non la condivide sui social: la cantante ha spiegato che ciò che mostra è solo una parte della sua vita e non è quella privata e intima che vuole mantenere con se. Una scelta che, come detto, chiude le porte a possibili incursioni del gossip, con Madame che ha anche specificato che se un giorno deciderà di condividere questa vita privata che per ora tiene per sé, lo farà e ne spiegherà i motivi. Fino a quel momento, però, tutto ciò che le appartiene rimarrà privato ed è inutile fare illazioni perché sarà lei stessa, se e quando sarà, a portare i followers e il mondo esterno dentro la sua sfera intima. D’altronde, Madame ha già dimostrato di voler scegliere lei quando e come parlare di ciò che la riguarda, come nel caso del dibattito intorno al suo certificato di vaccinazione, argomento su cui, su Instagram, la cantante ha fornito un’ampia spiegazione. Quando vorrà farlo anche sulla sua vita sentimentale, senza dubbio Madame lo farà.