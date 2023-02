Madame vero nome: perché si chiama così

Madame è una delle cantanti emergenti della musica italiana, e tra le più apprezzate dai giovani e dalla critica. Ovviamente, questo non è il suo vero nome.

Con l’ennesimo exploit a Sanremo 2023 in tanti si sono chiesti quale sia il vero nome di Madame e perché l’artista ha scelto questo nome. Oggi ha 21 anni, ma è nota al pubblico italiano da quando ne aveva appena 16: Madame è una delle cantanti di maggior successo della scena italiana, grazie al suo stile pop mescolato con forti influenze R&B. Dall’uscita della canzone Sciccherie, nel 2018, il suo primo grande successo, la sua fama è andata in crescendo, ottenendo grande riscontro non solo a livello di pubblico ma anche da parte della critica, che ne apprezza le capacità musicali ma anche la cura per i testi. Attualmente è sotto contratto con la Sugar Music, con cui nel 2021 ha pubblicato il suo primo e finora unico album di studio, che si chiama appunto Madame. Ma oltre a questo vanta già seppur giovanissima molte collaborazioni illustri, come ad esempio Rkomi, Marracash, Elodie, Massimo Pericolo, Emis Killa, Coez e Renato Zero, e ha inoltre scritto brani per Laura Pausini e Sangiovanni. Proprio con quest’ultimo, grande amico della cantante, si è esibita nella quarta serata di Sanremo 2023 quella dedicata ai duetti. Il grande pubblico la conosce poi anche per essere stata in concorso al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Voce, arrivando ottava. A Sanremo 2023, invece, è in gara con Il bene nel male, canzone che racconta dei sentimenti provati da una prostituta per un suo cliente. Il brano è stato anche vittima della censura perché inizialmente il titolo era più diretto, una parola che viene pronunciata dalla stessa artista nel testo.

Madame vero nome

Madame ovviamente non è il suo vero: l’artista classe 2002 si chiama infatti Francesca Calearo. “Madame” è un termine francese di lunga tradizione, che significa letteralmente “Mia Signora” e anticamente era usato come titolo onorifico rivolto verso le donne dell’alta società, di rango nobiliare, e in particolare le regine. La scelta di questo nome d’arte, in realtà, non ha nessun significato particolare per la giovane artista. Madame ha infatti raccontato che l’origine dello pseudonimo risale ai tempi delle scuole superiori: una sua amica le fece conoscere un software online che generava in automatico nomi da drag queen, e così uscì fuori Madame. All’inizio aveva pensato di aggiungere anche un “cognome d’arte”, cioè Gray, ispirato al celebre personaggio di Dorian Gray, scritto da Oscar Wilde, ma ha preferito tenere il solo Madame. La cantante di Il bene nel male è nata il 16 gennaio 2002 a Vicenza, in Veneto, ed è cresciuta a Creazzo, un comune di poco più di 11.000 abitant che si trova appunto in provincia di Vicenza. Ha studiato presso il liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza (e ha anche dichiarato di aver subito atti di bullismo durante le superiori). A scuola ha avuto modo di conoscere un altro giovane cantante vicentino oggi piuttosto noto, Sangiovanni (vero nome Giovanni Pietro Damian), di un anno più giovane di lei e con cui è ancora oggi molto amica.