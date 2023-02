Marco Mengoni fidanzato con volto noto dello spettacolo: la verità

Chi è il fidanzato di Marco Mengoni: le parole sulla sua situazione sentimentale e l’indiscrezione riguardo un volto noto dello spettacolo

Una delle domande che ha sempre circondato uno dei principali cantanti della scena italiana come Marco Mengoni è sapere chi è il suo fidanzato. Nonostante il cantante di L’essenziale sia uno degli artisti più in voga nel panorama musicale, infatti, sulla sua vita privata non si sa moltissimo e ciò ha da sempre scatenato la curiosità dei fan, che si domandano da tempo con chi è fidanzato Marco Mengoni. La questione si è accesa qualche tempo fa, quando Chi ha pubblicato delle foto del cantante di Pronto a correre con un misterioso uomo ed è partita la gara a capire di chi si trattasse e soprattutto se fosse il fidanzato dell’artista. Dopo gli scatti non c’è stata alcuna conferma ufficiale, ma sono rimasti i dubbi. Un mistero che è destinato a rimanere tale, perché in un’intervista al Corriere della Sera, Mengoni ha spiegato con decisione la sua posizione circa la sua vita privata.

Il cantante ha ammesso di non avere alcuna intenzione di mettere la sua vita privata sui social, una volontà atta a proteggere i suoi affetti dall’esposizione mediatica, una condizione che ha portato al cantante spesso, delle volte, delle problematiche. Mengoni ha raccontato, però, di essere abituato a queste dinamiche, ma altre persone potrebbero non esserlo e il cantante vuole tutelarle. Marco Mengoni ha raccontato di non voler mescolare vita privata e carriera e non ha voluto nemmeno esporsi sui suoi pensieri riguardo la sfera sentimentale e su chi sia il suo fidanzato famoso o meno che sia. Tutto ciò che è provato, il cantante, vuole tenerlo per sé: una scelta che non ammette repliche e che sicuramente spegne la possibilità di scoprire qualcosa sulla sfera sentimentale di Marco Mengoni. Nonostante ciò, le voci del gossip non si fermano e parlano di un fidanzato volto noto dello spettacolo nella vita del cantante, ma come detto non c’è alcuna conferma ufficiale e difficilmente ci sarà considerando la decisione di Mengoni nel proteggere la sua sfera privata.

Marco Mengoni fidanzato famoso

Abbiamo parlato di come, dopo le foto pubblicate da Chi, sia partito il totonome per ciò che riguardava il misterioso fidanzato famoso di Marco Mengoni. Il più gettonato è stato quello di un altro grande artista come Mahmood, che secondo molti sarebbe stato il fidanzato di Marco Mengoni. Queste voci però non hanno mai trovato alcun tipo di riscontro e possiamo dire che Marco Mengoni e Mahmood non sono mai stati ufficialmente fidanzati. Il loro flirt rimane circoscritto alla sfera dei rumours e delle indiscrezioni mai confermate, senza, dunque, alcuna base solida. Il rapporto tra Mahmood e Marco Mengoni sembra essere fermo, semplicemente, alla sfera professionale, col cantante vincitore del Festival di Sanremo con Soldi e con Brividi che ha scritto ben tre canzoni dell’album Atlantico di Mengoni: Hola (I Say), Mille lire e Rivoluzione. Oltre ciò, però, non c’è nulla e di certo sarà difficile che dai diretti interessati arrivi qualche indiscrezione, visto che entrambi sono ermetici sulle proprie vite private e mettono in mostra quasi esclusivamente lati della loro carriera, senza scendere nel dettaglio delle proprie vite private.