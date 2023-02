Mr Rain fidanzata e la smentita sulla Gregoraci

Mr Rain è la sorpresa di Sanremo 2023. Ma anche la sua vita privata inizia a far parlare: chi è la sua fidanzata? La fake sulla Gregoraci

Chi è la fidanzata di Mr Rain è la domanda del momento. A 31 anni con la sua Supereroi è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti ma anche una sorpresa della passata edizione del Festival di Sanremo 2023. La sua canzone ha conquistato in particolar modo il pubblico da casa, come dimostrato dalle numerose condivisioni via social network e dai risultati del televoto, che c’è stato nella terza serata. Insomma, sul cantante nativo di Desenzano del Garda si sono improvvisamente accese le luci dei riflettori e della ribalta. Ed ecco che uno degli argomenti più caldi di questi giorni, caratterizzati dalla kermesse canora, è la sua vita privata e sentimentale. Ma che cosa si sa su eventuali relazioni amorose e la fidanzata di Mr. Rain. Negli ultimi giorni sono venuti fuori rumors e indiscrezioni su presunti flirt, con uno che ha fatto chiacchierare e non poco il mondo del gossip riguardo Elisabetta Gregoraci. Non ci sono certezze infatti se il cantante di Supereroi sia fidanzato o meno attualmente.

Mr Rain ed Elisabetta Gregoraci, tutta la verità

Il riferimento è, come in molti, in particolare e in primis i più attenti, avranno già intuito e capito, si sta parlando della presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, una delle showgirl più note e conosciuto del mondo dello spettacolo nostrano e che recentemente ha anche partecipato al Grande Fratello Vip. La voce di questo flirt è nata proprio quando la donna era protagonista del reality show targato Mediaset. Una voce che è stata giustificato dal fatto che la stessa soubrette, all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha ricevuto una dedica con un aereo con una frase del brano 9.3 del cantante. Ed è per questo che in quel momento si era pensato che fosse proprio lui il nuovo fidanzato dell’ex di Flavio Briatore. Ma è davvero così? A scogliere i dubbi è stato lo stesso Mr Rain. Il cantante ne ha parlato, senza troppi fronzoli, in un’intervista, rilasciata un po’ di tempo fa ai microfoni del noto settimanale Chi.

L’artista ha ammesso di essersi ritrovato in una sorta di vera e propria bolla di gossip, che sembrava quasi esser stata creata ad arte. I due si sono conosciuti durante le registrazioni di Battiti Live, programma musicale estivo, che va in onda da ormai qualche anno su Italia 1. Insomma, l’ammissione di un rapporto di stima e di simpatia, vista che la Gregoraci è una fan e conosce tutte le sue canzoni. Ma dietro non pare nascondersi altro. Ma chi c’è dunque nel cuore dellì’interprete diSupereroi. Quest’ultimo sembra amare riservatezza e privacy. Dando però uno sguardo ai social, non sembrano esserci tracce di fidanzate e di frequentazioni. Sicuramente in passato ci sono stati degli amori per lui, ma al momento, sembra essere single. Di certezza ovviamente però possono essercene poche, visto che sta poco e nulla. Per ora, chi lo ama, vuole godersi le sue esibizioni, sperando che possa arrivare il più in alto possibile.