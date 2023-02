Mr Rain perché si chiama così: vero nome

Qual è il vero nome di Mr Rain: le origini del nome d’arte divise tra varie alternative, ma rappresentano bene la musica del cantante

Uno dei cantanti in gara dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo è Mattia Balardi, rapper classe 1991 noto al grande pubblico col nome d’arte Mr Rain. Molti fan, dunque, si sono chiesti perché Mr Rain si chiami così e la spiegazione in realtà è articolata. In diverse interviste, Mattia ha raccontato che la sua vena artistica è maggiormente stimolata nei giorni di pioggia, quindi lui soprattutto in queste giornate scrive le sue canzoni. Da qui, dunque, potrebbe venire il nome d’arte, visto che Rain in inglese significa pioggia, sarebbe un omaggio al suo riuscire a essere ispirato soprattutto con queste condizioni climatiche, che tradizionalmente ispirano l’interiorità, la malinconia e la riflessione. Secondo altre fonti che si trovano online, però, lo pseudonimo Mr Rain sarebbe da rintracciare nel soprannome con cui Mattia viene chiamato dai suoi amici, ovvero Rainbow, cioè arcobaleno. Ad ogni modo, è chiaro come la pioggia sia centrale nella definizione artistica di Mr Rain e in fondo entrambe le spiegazioni si conciliano alla grande con la musica del rapper. Molte canzoni di Mr Rain, infatti, presentano una cifra molto dolce e intima e appaiono come raggi di sole dopo una tempesta, ovvero le condizioni con cui si forma l’arcobaleno. La pioggia e l’arcobaleno sono due elementi che simbolizzano l’estetica musicale di Mr Rain, capace di restituire dei quadri molto intimi con le sue canzoni, ma anche pieni di gioia e di sentimento.

Mr Rain origini

Mr Rain arriva, dunque, al festival di Sanremo dopo essere stato ospite lo scorso anno nella serata delle cover e dei duetti insieme a Highsnob e Hu, quando i tre hanno cantato la bellissima Mi sono innamorato di te. La partecipazione al Festival rappresenta per Mr Rain, sicuramente, la consacrazione di un grande percorso artistico, iniziato ormai più di dieci anni fa. Nato a Desenzano del Garda, Brescia, il 19 novembre del 1991, Mr Rain si è affacciato sulla scena musicale nel 2011, quando ha esordito col mixtape Tim 2 Eat, prima di presentarsi, due anni dopo, insieme al rapper Osso alle audizioni di X Factor, abbandonando la competizione però dopo aver superato le selezioni. Mr Rain è riuscito a formarsi in un ambiente musicale che sembra davvero essere ricco come quello bresciano. Negli ultimi anni, infatti, Brescia sta diventando un punto di riferimento importante per la nuova scena italiana, una città capace di dare i natali a Mr Rain, due anni prima a Frah Quintale e nel 2003 a Blanco, ultimo vincitore del Festival di Sanremo, lo scorso anno, insieme a Mahmood. La scena bresciana, insomma, è diventata negli ultimi anni davvero ricca e variegata, capace di distinguersi anche rispetto alla vicina e ben più tradizionale scena milanese, che una volta inglobava tutti gli artisti delle città vicine, ma oggi il panorama sembra più orientato alla differenziazione. Così dopo il trionfo di Blanco, a rappresentare Brescia la Festival di Sanremo c’è Mr Rain, altro esponente di una delle scene più ricche e sorprendenti degli ultimi anni della musica italiana.