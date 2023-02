Alessandro Cavallo a Sanremo 2023 con Lorella Cuccarini: lo riconosci?

Alessandro Cavallo è tra i protagonisti della serata dei duetti di Sanremo 2023. Ma chi si ricorda chi era? Ecco tutti i dettagli

C’è anche Alessandro Cavallo sul palco del Teatro Ariston per la serata dei duetti di Sanremo 2023, un piccola reunion con Lorella Cuccarini che farà sicuramente piacere a chi ha seguito i due in passato. Infatti hanno già lavorato insieme e sicuramente durante l’esibizione in tanti ci avranno pensato. Tra le presenze più interessanti della serata dei duetti di Sanremo 2023 c’è senza alcun dubbio quella di Lorella Cuccarini, figura storica del nostro mondo della televisione e dello spettacolo. La showgirl si esibisce con Olly sulle note di quella che è la sua canzone più importante, ossia, nemmeno a dirlo, La notte vola. Con loro ci sarà anche Alessandro Cavallo per la gioia dei fan del ballerino che si esibirà sulla canzone cult di Lorella Cuccarini. Non è la prima volta che nei duetti viene scelto di farsi accompagnare da un professionista della danza, infatti già lo scorso anno Elisa aveva scelto Elena D’Amario per rendere ulteriormente più suggestiva la sua esibizione. Chi è Alessandro Cavallo porta a fare una sorta di vero e proprio tuffo nel passato, anche se alla fine di un passato anche abbastanza recente. Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio, per la curiosità è davvero tantissima. Come sempre quando si parla del Festival e di tutto ciò che è legato a questa seguitissima e chiacchieratissima kermesse canora e musicale.

Alessandro Cavallo ad Amici

Il buon Alessandro Cavallo è diventato famoso grazie alla trasmissione Amici, talent show creato ideato e condotto da Maria De Filippi. Ed ecco che nelle ultime edizioni nel ruolo di giudice c’era proprio Lorella Cuccarini. Alessandro Cavallo è un ballerino di 21 anni e che è originario di Brindisi. Il pugliese, come i suoi fan e tutti i telespettatori della trasmissione ricorderanno. è stato finalista del programma di Amici 2021. Come più volte detto dalla stessa Cuccarini durante le sue performance, il danzatore può vantare di una tecnica di base molto buona, che è sicuramente uno dei suoi punti di forza e delle sue caratteristiche principali. Ma che cosa ha fatto dopo il talent show? Il brindisino ha ottenuto diversi contratti e possibilità di lavoro. E ora l’occasione di mettersi in mostra sul palco del Teatro Ariston, una vetrina decisamente importante e un’esperienza difficile da dimenticare. Alessandro Cavallo è arrivato ad Amici dopo aver perfezionato la sua danza prima all’Opera di Bordeaux e poi all’IB Stage di Barcellona. Tornato in Italia, il ballerino presente a Sanremo 2023 è entrato al Teatro della Scala di Milano e ha calcato i palcoscenici dei più importanti teatri italiani. Lo stop per un infortunio lo costringe a ripartire quasi da zero ed è per questo che nel 2021 ha scelto di tentare la carta presso la scuola di Amici di Maria De Filippi. Per entrare nel talent vinse la sfida contro Riccardo Guarnaccia conquistando anche Alessandra Celentano per le sue linee. Successivamente per il serale è entrato nella squadra formata da Lorella Cuccarini e Arisa, quest’ultima presente a Sanremo 2023 nella serata dei duetti accanto a Gianluca Grignani.