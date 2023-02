Sanremo 2023 Chiara Francini abiti Sanremo 2023 serata duetti

Gli abiti che ha scelto Chiara Francini per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023: marca e prezzo dei capi d’abbigliamento

Già dalla conferenza stampa si era capita la particolarità degli abiti scelti da Chiara Francini per la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023. La conferma è arrivata dalla prima scalinata dell’attrice sul palco del Teatro Ariston dove ha mantenuto la promessa di coniugare all’eleganza quel tocco di estrosità che l’ha sempre contraddistinta negli outfit nel corso della sua carriera tra cinema e televisione. Partiamo con il dire che il marchio d’abbigliamento scelto dalla Francini è Moschino e lo stilista che l’ha seguita per l’intera serata di cui è stata co-conduttrice a fianco di Amadeus e Gianni Morandi è Jeremy Scott. Scendere le tanto temute scale per lei è stato un grande evento e si è fatta aiutare da Amadeus prima e Gianni Morandi poi. In precedenza l’attrice si era resa protagonista di una gag, facendosi trovare nel pubblico decantando la sua umiltà. In questo caso la co-conduttrice indossava un cappotto nero con l’iconica chiusura a cuore di Moschino che è stata riproposta anche nella meravigliosa borsetta che ha tenuto con sé quando ha sceso davvero la scalinata. Il primo abito Chiara Francini alla quarta serata di Sanremo 2023 dei duetti è una bellissima creazione in velluto, un abito a sirena con le maniche a sbuffo e una scollatura a fascia di un viola molto particolare. L’acconciatura è un morbido chignon con un fiore molto vistoso, lussuosi i gioielli, un collier al collo con diamanti e topazio in pendant con gli orecchini. Impossibile quantificare il prezzo del vestito dell’attrice essendo un capo d’alta moda. La cifra potrebbe essere intorno ai 10mila euro. Il secondo abito di Chiara Francini a Sanremo 2023 è sulla scia del precedente un vestito a sirena rosso con guanti in velluto, stessa acconciatura e cambio gioielli.

Chiara Francini spot Dolce e Gabbana

Nel 2012 Chiara Francini è stata testimonial di un iconico spot di Dolce & Gabbana che si rifaceva al mondo del cinema. Stando a quanto Stefano e Dolce dichiararono all’epoca l’attrice con il suo fisico da sballo aveva ispirato insieme a vecchie foto in bianco e nero lo spirito di una nuova Malena dieci anni dopo la stupenda Monica Bellucci. Un ruolo importante che giá anni fa dimostrò di essere un cortometraggio da cinema dal titolo la Bella Estate. La Francini indossava un abito nero a tubino con bustierre a esaltare il suo splendido decoltè. Ben cinque gli attori che posarono al suo fianco rigorosamente dai tratti mediterranei Francesco Scianna, Primo Reggiani, Beppe Fiorello, Thomas Trabacchi. Lo spot fu girato in Sicilia il servizio fotografico a Portofino. La co conduttrice della terza serata di Sanremo 2023 definií la partecipazione da protagonista allo spot di Dolce e Gabbana come una tappa importante per la sua carriera e anche momemto in cui si è sentita davvero bella . Chiara Francini è rimasta però sempre con i piedi per terra senza esaltarsi mai nonostante bellezza, talento e successo. Ha parlato spesso anche del suo rapporto con la moda. Da donna non può non essere appassionata, amante dei bei abiti e delle scarpe di lusso. L’attrice non è una fanatica e non hai mai speso cifre blu per vestirsi con capi di alta moda. Vedersi curata nel look da Dolce e Gabbana per lei resta un piacere e una pietra miliare della sua carriera.