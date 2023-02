Victoria Maneskin incidente bollente a Sanremo: video da urlo

Victoria De Angelis ha regalato spettacolo insieme ai Maneskin sul palco dell’Ariston: la bassista è stata anche protagonista di un piccolo incidente bollente

È ormai un appuntamento fisso nel Festival di Sanremo condotto da Amadeus. I Maneskin, in qualità di ospiti, sono tornati anche ieri sera, in occasione della terza serata e come sempre hanno regalato spettacolo. Nel 2021 la band ha trionfato sul palco dell’Ariston con “Zitti e buoni“; è stato l’inizio del grandissimo successo che che stanno ottenendo in giro per il mondo. Da lì in poi una vera e propria scalata, dal successo all’Eurovision Song Contest fino ad ottenere apprezzamenti in ogni angolo del mondo, compreso gli Stati Uniti, decisamente la patria del rock. Un legame speciale con Sanremo e con Amadeus e così la band è tornata nuovamente ad esibirsi, nel corso della terza puntata della kermesse. Proprio come accadde l’anno scorso, anche in questo 2023 tanti i successi intonati da Damiano e soci; “I wanna be your slave“, poi “Zitti e buoni“, il brano che li fece trionfare sia al Festival che all’Eurosong. Un medley adrenalinico, che ha compreso anche “The loneliest“, uno dei più grandi successi dei Maneskin, fino a “Gossip“, l’ultimo singolo pubblicato, peraltro intonato in compagnia di Tom Morello, una vera e propria leggenda del rock. La band ha poi ricevuto il Premio Città di Sanremo, l’ennesimo riconoscimento per una delle band più in voga del momento, non solo in Italia. Tanti anche i paragoni con Blanco per la riconoscenza che i ragazzi romani hanno sempre avuto nei confronti del Festival di Sanremo che ha di fatto spianato le porte del mercato estero con la successiva partecipazione all’Eurovision. Si tratta della terza presenza al Teatro Ariston, la prima quando in gara hanno vinto nel 2021, poi successivamente lo scorso anno hanno lasciato il segno con Coraline e infine a Sanremo 2023 hanno infiammato il pubblico portando anche sul palco il grandissimo Tom Morello.

Se i brani dei Maneskin hanno conquistato tutti, non è certo passata inosservata la performance nella sua totalità; Victoria De Angelis, come sempre, ha regalato davvero spettacolo. Scatenata sul palco, insieme a Damiano, ma è l’outfit che non è passato decisamente inosservato. La bellissima bassista romana, infatti, è salita all’Ariston più provocante che mai, decisamente in linea con il suo personaggio. Un body nero, decisamente molto sgambato e scollatissimo, un reggiseno a coprire le sue intimità ed un paio di calze velate. In bella mostra il suo corpo, Victoria è stata anche protagonista di un piccolo incidente bollente. Le calze, infatti, non hanno retto all’esuberanza della De Angelis sul palco ed hanno ceduto proprio all’altezza del fondoschiena, regalando una visione da urlo. Le telecamere e gli obiettivi dei fotografi hanno indugiato non poco sulla bellezza abbagliante di Victoria e soprattutto sul dettaglio hot che ha scatenato anche gli utenti sui social. Tantissimi i commenti sui social che hanno esaltato la bellezza di Victoria e la personalità mostrata sul palco della bassista e dagli altri componenti del gruppo, caratteristica che ha sempre distinto i Maneskin fin dal loro debutto a X Factor.