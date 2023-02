Anticipazioni Uomini e Donne Federico ha la scelta: ira per Carola

Anticipazioni Uomini e Donne ultima registrazione 11 febbraio Trono Classico: Carola torna, l’annuncio della scelta

Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, anticipazioni di fuoco nell’ultima registrazione di Uomini e Donne del Trono Classico su Federico e Carola, partiamo con il dire subito che Federico ha annunciato la scelta e che la sua bionda corteggiatrice assente in studio nelle ultime puntate è tornata ma le delusioni per lei non sono tardate ad arrivare. Eravamo rimasti a Federico basito per Carola che non si era presentata nel programma e che era nel frattempo in giro per Roma. Il tronista di lavoro ingegnere aeronautico aveva annunciato di andare a riprenderla e ha mantenuto la parola. Nicotera ha così provato a recuperarla in hotel e quando ha visto che non era lì ha provato a chiamarla con il telefonino di redazione. Le prime telefonate sono andate a vuoto perché la corteggiatrice triestina non ha risposto e si è fatta desiderare, Carola solo dopo qualche ora si è resa reperibile e ha risposto in malo modo a Federico che dopo tutto quello che lui aveva combinato (uscita solo con Alice ndr) non doveva permettersi di additarla come quella che se ne andava in centro per Roma a divertirsi. La telefonata si conclude con il tronista che con dolcezza le dice “sai dove trovarmi”. Di qui succede il finimondo. Carola torna a Uomini e Donne ma la reazione non è quella che si aspettava, viene attaccata da Tina e Gianni soprattutto perché ancora arrabbiata per quanto successo, afferma che vuole abbandonare il programma e che pensa che il tronista ingegnere sia andato a riprenderla solo per fare bella figura davanti alla telecamere.

Stando alle anticipazioni Federico replica annunciando che farà la sua settimana prossima, probabilmente lunedì (data della registrazione e non della messa in onda della puntata ndr). A quel punto, anche perché vessata in studio, Carola confessa il suo sentimento per il tronista e nonostante ciò continuano ad accusarla di non essere interessata a Nicotera ma di pensare solo ai suoi followers. Anche Maria De Filippi dice la sua sulla bionda corteggiatrice ritenendo che non è così convinta che lei voglia costruire qualcosa di serio dopo la scelta. Carola continua a ripetere che non è così e che la sua reazione è stata di rabbia perché ha visto che Federico non è andata subito a riprenderla ma ha aspettato prima una seconda registrazione per vedere se lei fosse tornata sui suoi passi. Succede un’altra volta il panico in studio, Alice esce perché le viene un attacco di ansia quando vede che Federico decide di ballare con Carola, dopo un po’ Maria chiede come stesse al tronista che si è detto dispiaciuto per la corteggiatrice mora e decide di uscire per andare da lei. A questo punto Carola nuovamente attaccata perché vuole uscire dallo studio non avendo senso per lei continuare a restare visto che era terminato il blocco dedicato a Nicotera. Momento importante è quando Federico, prima che il suo momento a Uomini e Donne finisse, afferma che non ha nessuna intenzione di farsi influenzare dai pareri di Tina, Gianni o qualunque altro, fa di testa sua e crede nei sentimenti di Carola. Lavinia invece non ha ancora annunciato quando farà la sua scelta ma è uscita con entrambi gli Alessio con due belle esterne.