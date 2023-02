Colapesce Dimartino fidanzati: la vita privata dei cantanti 

Vita privata di Colapesce e Dimartino: fidanzati o single. La verità sui cantanti di Splash a Sanremo 2023: sono fratelli o amici

Colapesce e Dimartino sono fidanzati? È questa delle curiosità da parte dei telespettatori che li hanno potuti di nuovo ammirare a Sanremo 2023 con Splash, canzone amatissima dai fan, molto passata alle radio e destinata a essere un tormentone fino alla prossima estate. Il duo di artisti è riuscito nuovamente in quest’impresa dopo Musica leggerissima. Sono tante però le domande dei fan su di loro, a partire da: Colapesce e Dimartino sono fratelli? I due sono grandissimi amici e null’altro, con il grande rispetto che c’è tra loro che può essere travisato per un legame di sangue. Entrambi siciliani, sono nati l’uno nel 1983 (Colapesce) e l’altro nel 1982 (Dimartino. I loro veri nomi sono Lorenzo Urciullo e Antonio di Martino, con quest’ultimo che non ha bisogno di spiegare il proprio nome d’arte, mentre è normale chiedersi cosa significa Colapesce: ispirazione alla leggenda di un gran pescatore, che scelse di restare sott’acqua per poter sorreggere l’intera Sicilia ed evitarne l’affondo. Con Musica leggerissima hanno sperato di poter raggiungere anche il successo al Festival dell’Ariston, ma si sono dovuti accontentare del quarto posto, dietro i Maneskin, vincitori, Fedez e Francesca Michielin ed Ermal Meta. L’amaro in bocca non è sparito del tutto, come dimostra la chiacchierata del duo a Muschio Selvaggio, podcast di Fedez e Luis Sal. Seppur col sorriso sulle labbra, hanno lanciato una frecciatina al marito di Chiara Ferragni, ricordando come i tanti tag e gli appelli social della celebre influencer possano aver avuto un impatto: “Sei passato da diciassettesimo posto al secondo”.

Colapesce e Dimartino vita privata

Guardiamo alla vita privata di Colapesce e Dimartino: sono fidanzati? Colapesce è single e ha raccontato d’aver subito svariate delusioni d’amore in passato, che però non gli hanno fatto perdere la speranza di ritrovare la donna della sua vita. Ha svelato come la sua carriera da cantante gli abbia portato alcune relazioni. Parole che risalgono a un’intervista del 2017 rilasciata a Vice, nel corso della quale aveva spiegato di vedersi fidanzato con una splendida ragazza in 5 anni, tre dischi all’attivo e una barca, anche piccola. Dimartino è fidanzato invece e la sua compagna si chiama Michela Forte, che non fa parte del mondo dello spettacolo come il cantautore di Splash a Sanremo 2023, essendo una fotografa professionista. I due tengono molto alla propria privacy ed evitano di pubblicare scatti di coppia. Sappiamo, inoltre, che è l’autrice della foto di una copertina di un disco di Dimartino. Un piccolo ritratto del quale è molto orgogliosa, avendo potuto collaborare con il padre di sua figlia. Dimartino è infatti diventato padre di Ninalou, bimba venuta al mondo nel 2017, che festeggerà 6 anni nel 2023. Il cantante ha raccontato come il particolare nome della bimba deriva da Nina, nome di sua madre, e Lou Reed, celebre rockstar di cui Michela Forte è superfan, adorando anche i Velvet Undergound. Un rapporto splendido con sua figlia che, ha ammesso, è la sua musa ispiratrice: “Scrivo le mie canzoni pensando a lei”. La piccola, così come Michela Forte, hanno fatto di certo il tifo per Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023, felici del fatto che Splash stia ottenendo un successo enorme.