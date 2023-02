Elena Barolo marito e figli: la verità su Alessandro Martorana

Elena Barolo marito e figli: la vita privata della ex velina di Striscia La Notizia e il legame con Alessandro Martorana

Elena Barolo non ha una marito ma è legata da 9 anni a Alessandro Martorana. L’ex velina non ha figli e ha sempre spiegato di non averne mai voluti, fin da giovanissima. L’idea di una famiglia e dei bambini non l’attirava, pur cercando l’uomo della sua vita. Al fianco di Alessandro Martorana ha trovato il proprio equilibrio e: “Se dovessero arrivare dei bambini, li amerei con tutta me stessa”. Elena Barolo, 40 anni, è una famosa attrice e showgirl ed è nata a Torino il 14 dicembre 1982, diplomata al liceo classico e cresciuta con il sogno di diventare un giorno un’importante stilista. Per questo motivo ha frequentato l’Istituto Europeo di Design. La vita le ha però riservato non poche sorprese, aprendole le porte dello spettacolo, e così poco dopo aver compiuto 20 anni ha messo piede sul celebre bancone di Striscia La Notizia, divenendo una delle veline più famose del programma, fianco a fianco con Giorgia Palmas. Il tg satirico di Antonio Ricci l’ha vista crescere ed è rimasta nel programma fino al 2004, lavorando però al tempo stesso per crearsi una carriera vera e propria, che non terminasse, quindi, dopo l’esperienza da velina. A quel tempo ha studiato recitazione presso il CTA di Milano e l’Actors Studio di Los Angeles. Dopo Striscia la Notizia, però, è rimasta in Mediaset con il ruolo di conduttrice e showgirl, lavorando con l’amica Giorgia Palmas a Lucignolo – Bellavita, versione estiva del noto programma. La prima grande esperienza da presentatrice, però, giunge con Miss Universo. Nel 2011 ha inoltre la chance di tornare a casa, ovvero a Striscia, stavolta come inviata, usando svariate parrucche per realizzare servizi come la velina di Montecristo. Ha anche esordito al cinema, recitando in Ex – Amici come prima di Carlo Vanzina. In televisione, invece, è stata impegnata dal 2005 al 2007 sul set di CentoVetrine, per poi recitare in ben 100 episodi di 7 vite, trovare spazio in Don Matteo 7 e nel film per la TV Un Natale per due.

Chi è Alessandro Martorana

Alessandro Martorana, 48 anni, è il compagno di Elena Barolo ed è più grande di lei di 8 anni. Nato a Torino come lei, il 28 giugno 1974, da genitori di origini siciliane, è un importante stilista dei VIP ma, per quanto sorprendente, ha visto realizzato il suo sogno nel mondo della moda superata la soglia dei 30 anni, grazie all’incontro con Lapo Elkann. La passione per la sartoria è viva dentro di lui fin da giovanissimo, affinando il suo stile con numerosi viaggi a Londra. Queste esperienze, infatti, gli hanno consentito di scoprire stili differenti da quello italiano. Nella capitale britannica poteva inoltre lavorare e perfezionarsi nella sartoria di suo zio. Un percorso straordinario, iniziato con ben altre premesse, avendo lui lavorato in alcune aziende meccaniche dopo il diploma. Ha poi deciso di dare una svolta alla propria vita, stanco di quella routine, licenziandosi e sfruttando la liquidazione ottenuta per aprire il suo primo negozio a Moncalieri, a 29 anni. Un giorno tutto è cambiato, dato l’ingresso di Lapo Elkann nel suo negozio, che si è appassionato alla sua storia, ne ha riconosciuto il talento e lo ha preso sotto la sua ala. Così facendo Alessandro Martorana è diventato il sarto di fiducia di molti calciatori, trasferendosi in seguito a Los Angeles, conoscendo personaggi celebri e potenti, come la famiglia reale d’Arabia Saudita. Oggi è il compagno di Elena Barolo, ma Alessandro Martorana è stato noto nel mondo del gossip per la sua relazione con Simona Ventura, ma le cose non sono finite bene dopo un solo anno di relazione. Dal 2013 è con l’ex velina di Striscia La Notizia, con la quale si parla spesso di matrimonio nelle varie interviste, anche se le nozze non sono ancora state celebrate.