Sanremo 2023 la profezia sul vincitore: tutto torna

Marco Mengoni vince Sanremo 2023, la profezia che annuncia il trionfo all’Ariston: ecco perché potrebbe avverarsi

Marco Mengoni vincitore di Sanremo 2023, sembra ormai tutto scritto, stando alle classifiche generali delle serate del Festival di Amadeus, il quarto per il direttore artistico, e una strana “profezia”. Quando si parla di competizioni, siamo spesso soliti cercare dei segnali per capire come termineranno e chi sarà il trionfatore. Questo è vero soprattutto quando qualcosa si è già ripetuto, e così si va a caccia di elementi in comune col passato, per capire se “le stelle siano allineate” alla stessa maniera. Marco Mengoni ha già vinto Sanremo 2013, cantando una delle sue canzoni più famose, L’essenziale. Guardando ai possibili segnali, qualcuno ha notato come il mondo del calcio italiano avesse visto Juventus e Milan vincere proprio in quei giorni del Festival. Torniamo indietro al 12 febbraio 2013, ovvero il martedì che ha dato inizio alla kermesse musicale dal palco dell’Ariston. In quella stessa serata la Juventus era impegnata agli Ottavi di Champions League contro il Celtic, in trasferta, riuscendo a vincere per 0-3. Quest’anno la prima serata di Sanremo è stata martedì 7 e proprio in questa data la Juventus, fuori casa contro la Salernitana, ha vinto per 0-3. A ciò si aggiunge un altro dettaglio, che riguarda il Milan, impegnato venerdì 15 febbraio 2013, penultima serata di Sanremo, in casa contro il Parma, riuscendo a vincere di misura. Ecco che venerdì 10 febbraio 2023, penultimo appuntamento con Sanremo, il Milan si è imposto di misura contro il Torino. Le stelle sono allineate, pare, ora non resta che attendere l’ultima classifica per vedere se anche Marco Mengoni rispetterà l’elenco delle coincidenze.

Marco Mengoni Sanremo 2013

Marco Mengoni ha vinto Sanremo 2013 grazie a una delle canzoni più apprezzate del suo repertorio, divenuto poi un vero e proprio cult, ancora oggi amatissimo, L’essenziale. Sembra trascorsa una vita e, guardando a quella classifica, non si può che percepire un certo stupore. In quell’edizione i cantanti si presentavano con due canzoni in gara e, durante la prima serata, il televoto e la sala stampa decretavano il successo di una sull’altra. Il secondo brano, poi scartato, di Marco Mengoni, era Bellissimo. Dopo aver sentito tutti i cantanti in gara, nella terza serata spazio alla prima importante classifica, con Marco Mengoni premiato al primo posto con un ottimo 25,28% di voti, con alle spalle i Modà e Annalisa, rispettivamente con Scintille e Se si potesse non morire. Nella serata dei duetti, poi, a sorpresa il cantautore ha scelto di non invitare nessuno, omaggiando Luigi Tenco e Dalida con un brano del 1967, celeberrimo, dal titolo Ciao amore, ciao. Nella serata finale le votazioni hanno poi portato Marco Mengoni, Modà ed Elio e le Storie Tese a uno scontro a tre, vinto proprio dall’autore di L’essenziale, seguito dagli Elii con La canzone mononota e, infine, dai Modà, che proprio in questo 2023 sono tornati in gara, anche se le chance di raggiungere le parti altissime sono quasi inesistenti, stando alla classifica. Tanto è cambiato da allora ma non l’amore dei fan per l’ex X Factor, che ancora emoziona e sogna il trionfo all’Ariston 10 anni dopo.