Marco Mengoni da Ronciglione: il sindaco è un suo parente

Ronciglione in festa per Marco Mengoni che ha vinto Sanremo 2023: il sindaco parente festeggia in piazza

Marco Mengoni trionfa a Sanremo 2023 con Due Vite chiudendo nel migliore dei modi una kermesse dominata fin dalla prima serata ma c’è un altro Mengoni che spopola a Ronciglione, paese d’origine del cantautore. Si tratta di Mario Mengoni, sindaco della cittadina, e il legame di parentela che li unisce è cugino di terzo grado da parte di padre. Mario e Marco hanno la stessa età, sono entrambi nati nel 1988 e hanno frequentato la stessa scuola anche se in classi diverse. Hanno fatto parte insieme del consiglio comunale dei giovani, un’esperienza che a quanto pare è servita molto a Mario Mengoni che dal 2017 è sindaco di Ronciglione e da qualche mese ha iniziato il secondo mandato come primo cittadino. Come rivelato da Roma Corriere, il comune di Ronciglione ha deciso di dare un premio alla carriera a Marco Mengoni che ama fare sorprese e ogni tanto girare per il paese e andare al bar a prendere un caffè come ai vecchi tempi. Inoltre il cugino sindaco che è del partito della Sinistra Civica ha rivelato un’indiscrezione sul cantante. Ama molto il Carnevale di Ronciglione e quando può si presente in maschera per partecipare ai festeggiamenti. L’evento cittadino tra l’altro si è festeggiato proprio sabato 11 febbraio quando Marco Mengoni è stato proclamato vincitore di Sanremo 2023. Proprio per i festeggiamenti in paese, il cantautore ha rivelato a Domenica In di non aver potuto parlare subito con la mamma dopo la vittoria. La voce di Due Vite ha chiamato due volte senza ricevere risposta proprio perché i genitori, Maurizio Mengoni e Nada Ferrari, erano in piazza a festeggiare.

Marco Mengoni e il rapporto con Ronciglione

Proprio per la vittoria di Marco Mengoni a Sanremo 2023, Il comune Ronciglione, amministrato dal cugino Mario, ha allestito un maxischermo in piazza per seguire il percorso del cantautore che si è concluso con la vittoria, dieci anni dopo il primo trionfo arrivato con L’Essenziale. Il sindaco parente di Marco Mengoni ha spesso evidenziato come il cugino sia rimasto umile nonostante il successo, basti pensare quanto sia legato alle sue radici, un aspetto che non dimentica mai e che quando può ricorda durante le interviste, cosa avvenuta anche al Festival di Sanremo. Nel 2019 proprio Marco Mengoni si è esibito in un flash mob a Roma in Piazza del Popolo insieme alla banda A. Cantiani di Ronciglione con cui cantò all’epoca Mohammed Alì. Proprio con la banda del suo paese aveva anche girato il video della stessa canzone, un piccolo omaggio. Inoltre a spiegare quanto è forte il legame di Marco Mengoni con Ronciglione, quando gli viene chiesto di dove è non risponde mai Viterbo, ma preferisce sempre citare il suo comune. Storico è stato poi dieci anni fa quando vinse per la prima volta Sanremo con la canzone L’Essenziale, il suo ritorno a casa accolto da tutti gli abitanti con gli onori di rito. All’epoca Marco Mengoni ricevette la targa del Comune, non dal sindaco parente ma da Alessandro Giovagnoli. In quell’occasione citò il tanto adorato nonno Sestilio che lo ha cresciuto dicendo che è grazie ai pomodori e alle patate del suo orto che è venuto su bene.