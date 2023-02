Melissa Satta chi è il padre di suo figlio Maddox

Maddox è il figlio di Melissa Satta, chi è il padre e ex della showgirl diventata famosa come velina a Striscia La Notizia

Melissa Satta ha un figlio, Maddox, di 8 anni essendo nato nel 2014. Il padre del bambino è Kevin Prince Boateng, ex calciatore tra le altre di Milan e Fiorentina. La storia d’amore è iniziata nel 2011 e i due si sono sposati nel 2016 per poi separarsi 3 anni dopo. Una pausa di qualche mese con la coppia che poi ha riprovato per un breve periodo a ritrovare il sentimento perduto. A dicembre 2020 però arriva la separazione. Negli ultimi giorni, dove tra l’altro Melissa Satta ha festeggiato il suo compleanno, la 37enne ha ufficializzato di fatto, con piccola storia sui social, la sua love story con il tennista Matteo Berrettini. Melissa Satta è una delle showgirl maggiormente chiacchierate del mondo dello spettacolo e della televisione nostrano. Ne è davvero passato tanto di tempo da quando, nel 2005, è diventata velina di Striscia La Notizia, guadagnandosi quella notorietà e quel successo di cui ancora oggi può vantare. Molto spesso la soubrette è finita sotto la luce dei riflettori e della ribalta anche per la sua vita privata e sentimentale, su cui c’è senza alcun dubbio tanto da dire e da raccontare.

Melissa Satta e Boateng la storia d’amore

Nato il 15 aprile 2014, Maddox Prince Boateng è il figlio di Melissa Satta e del calciatore Kevin Prince Boateng. La storia d’amore tra la showgirl e l’ex Milan ha riempito pagine pagine di rotocalchi e di cronaca rosa. E non potrebbe essere altrimenti, visti i personaggi di cui si sta parlando e il loro peso. E tra l’altro la rottura tra i due è stato uno degli argomenti più caldi per parecchi mesi. Indiscrezioni, rumors e voci si sono susseguite, con l’ipotesi del tradimento del giocatore ex Milan che ha iniziato a circolare dopo il primo periodo di crisi della coppia. A smentire il tutto è stato però proprio il diretto interessato, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera. Il 35enne, al momento di proprietà dei tedeschi dell’Hertha Berlino, ha detto di aver deciso di separarsi in un momento per lui difficile dal punto di vista personale e professionale. Una decisione comunque presa di comune accordo e in un periodo in cui la relazione era diventata tutt’altro che infelice e idilliaca.

Ma qual è stata invece la versione della Satta? La bella Melissa, ai microfoni del settimanale F, ha spiegato come il loro rapporto d’amore sia durato ben dieci anni, sottolineando però come le persone, crescendo e con il passare del tempo, cambino e che quindi possa accadere di non ritrovarsi più e di non stare più così tanto bene assieme. L’ex velina ha voluto dire che, quando non si riesce ad avere e a trovare un equilibrio, una coppia non può andare avanti a tutti i costi solo perché ha un figlio. Parole chiare e dette senza troppo fronzoli, che fanno capire come, al di là di ipotetici tradimenti e secondo chance, tra i due era finito l’amore. Ma la loro love story ha comunque rappresentato una pagina di vita importante per entrambi. E questo non può certo essere dimenticato e accantonato come se nulla fosse.