Sanremo 2023 Fedez bacio Rosa Chemical ira Ferragni in pubblicità VIDEO

Chiara Ferragni furiosa dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical: cos’è successo durante la pubblicità e non avete visto

A Sanremo 2023 forse il bacio Fedez e Rosa Chemical non è piaciuto a Chiara Ferragni che ha avuto una reazione forte nel backstage stando almeno a quanto si può dedurre da un video diventato virale. Il cantante di Made In Italy ha portato il panico sul palco di Sanremo 2023, scatenandosi durante la finale del Festival. L’Ariston ha adorato il suo show e sul web sono tutti impazziti per quanto è successo. Inizialmente l’esibizione di Rosa Chemical è stata totalmente regolare, in linea con le serate precedenti. Poi, di colpo, tutto è cambiato, con Rosa Chemical che ha raggiunto il pubblico e preso di mira Fedez in prima fila. Nell’incredulità generale, ha dato le spalle al marito di Chiara Ferragni, per poi sedersi su di lui, fare twerk e simulare un rapporto. Il rapper è stato al gioco, poggiandogli le mani sui fianchi e fingendo compiacimento. Le cose però non sono finite qui, anzi, con il cantante in gara che ha preso l’altro per la mano e lo ha trascinato sul palco, rendendolo protagonista dell’esibizione, improvvisando e mettendolo in imbarazzo. Di colpo il cantante non sapeva più che fare, scherzando un po’ con il look estremo dell’altro e, di fatto, restando immobile al centro, ed è proprio qui che è successo l’impensabile: il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Non un bacetto a stampo, per nulla, con il cantante in gara a Sanremo 2023 che ci ha messo tanta passione e veemenza, con l’altro che non si è tirato indietro, stando al gioco, che per alcuni si è spinto un po’ oltre. Per chi? Per Chiara Ferragni ovviamente.

Sanremo 2023 la reazione di Chiara Ferragni

Una volta terminata la canzone, infatti, Amadeus si è rivolto al cantante in gara indicando la sua co-conduttrice, moglie di Fedez. Si è lasciato trascinare dalla passione e dall’amore, si è giustificato ridendo Rosa Chemical, ma i sorrisi sono durati ben poco, fino alla pubblicità. Mentre il pubblico da casa non poteva vedere, infatti, è andata in scena un duro confronto tra moglie e marito. Un video ormai virale online mostra Fedez salire sul palco e andare incontro alla Ferragni con le braccia larghe, quasi a chiedersi cosa abbia fatto di sbagliato. La mimica del corpo di lei sembra parlare chiaramente, anche se non si può sentire l’audio. L’influencer pare dirgli chiaramente d’aver superato il limite, forse per la presenza dei bambini a casa davanti alla televisione o, ipotizzano altri, perché quel gesto diventerà automaticamente uno dei simboli della finale di Sanremo 2023, oscurando lei come co-conduttrice e soprattutto le tematiche sociali che ha portato sul palco. Intanto sul web i fan del Festival di Sanremo si sono scatenati online, andando a caccia di precedenti illustri, scoprendo che non è di certo il primo bacio tra Rosa Chemical e Fedez, con Novella 2000 che aveva già pubblicato uno scatto del genere, anche se al tempo era a stampo. A ciò si aggiunge anche un bacio più passionale con Tananai, anche stavolta sul palco, con tanto di salto in braccio. Scopriremo dalle prossime storie cos’è accaduto tra Fedez e Chiara Ferragni? Probabilmente prepareranno una versione accettabile, ma ciò che resta è la faccia sconvolta del rapper in mezzo al pubblico al ritorno dalla pubblicità, come un bambino beccato dai genitori dopo averla fatta grossa.