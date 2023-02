Sanremo 2023 quanto guadagna il vincitore e cosa vince  

Chi vince Sanremo 2023 quanto guadagna: il premio per il primo posto vi sorprenderà. Tutto più difficile, ora, con la regola della top 5

Ogni anno ci si chiede quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo e cosa vince. L’edizione di Sanremo 2023 ha visto partecipare 28 Big in quella che è la quarta edizione condotta dal direttore artistico Amadeus, che ha ottenuto ancora una volta ottimi ascolti. Si avvicina il momento delle premiazioni, con sala stampa, televoto e giuria demoscopica che vedranno mescolate le proprie preferenze, fino alla classifica finale e definitiva. In quest’edizione del Festival della musica italiana, però, il regolamento è un po’ diverso dal solito. Amadeus ha più volte sottolineato di prestare attenzione alla top 5 della classifica. Le prime cinque posizioni sono cambiate in vari modi nel corso delle prime quattro serate, ma ciò che conta, ovviamente, è l’equilibrio al termine delle esibizioni di tutti i 28 Big nella serata di sabato, la finale di Sanremo 2023. Una volta decisa la top 5, i cinque concorrenti potranno tornare a cantare, un po’ come avviene a X Factor, anche se in quel caso si determina chi viene eliminato. Il pubblico tornerà a votare attraverso il televoto, ma in questo caso i papabili vincitori potranno dividersi anche le preferenze di chi avrebbe indicato il codice di un altro tra i restanti 23 in gara. Ciò vuol dire che il favorito Marco Mengoni, dall’inizio in vetta, potrebbe non essere così certo del trionfo come in molti già danno per scontato.

Sanremo 2023 il vincitore cosa vince

Considerando come manchi davvero poco al gran finale, tornano centrali le curiosità in merito alla kermesse musicale dell’Ariston, come ad esempio quanto guadagna il vincitore di Sanremo 2023. Una volta finita l’esultanza e ricevuto il premio fisico, cos’altro attende l’artista osannato da tutt’Italia. Sappiamo che la Rai mette in conto una copertura spesa da 48mila euro per i 28 Big in gara, che devono gestire da sé le spese relative ad alloggio, cibo ecc, per se stessi e il proprio staff. A questo indennizzo si aggiunge l’enorme visibilità garantita dalla vetrina del Festival di Sanremo 2023, che apre poi le porte dell’Eurovision al vincitore (manifestazione che si terrà dal 9 al 13 maggio 2023). Una chance molto importante, in grado di far nascere delle carriere internazionali, come accaduto ai Maneskin, per fare un esempio italiano. Pensiamo però anche a Sam Ryder, per citare un cantante acclamato nella scorsa edizione, passato dal successo su Instagram all’Eurovision e oggi in tour per il mondo con la sua musica. Ora veniamo ai soldi: quanto guadagna il vincitore di Sanremo 2023? Nulla! Per quanto possa sembrare sorprendente, non si va all’Ariston per il denaro, bensì per la gloria. Il solo fatto d’essere ammessi è motivo di vanto e vincere comporta tutti i vantaggi di cui sopra. Al termine della kermesse, ad attendere il vincitore di Sanremo c’è del denaro, ovviamente, ma sotto forma di dischi venduti, considerando il quasi istantaneo lancio dell’album dei vari artisti, stream su Spotify e altre piattaforme, biglietti acquistati per le date dei concerti, sponsorizzazioni e altro ancora.