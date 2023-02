Anticipazioni Gf Vip 13 febbraio Oriana squalifica, Ivana sbugiarda Luca

Anticipazioni forti del Gf Vip del 13 febbraio: provvedimenti disciplinari per Oriana, liti tra ex e sorprese inaspettate

Dopo la puntata di giovedì scorso, il Gf Vip torna con una nuova puntata stasera 13 febbraio e dalle anticipazioni sarà una puntata ricca di emozioni. Si parte dal caso Oriana, bersagliata dalle critiche per i suoi comportamenti nei confronti di Antonino. Prima, la sudamericana ha finto un conato di vomito al passaggio di Spinalbanese, poi ha raddoppiato prendendo una foto di Antonino, durante la serata organizzata per San Valentino, l’ha strappata, ci ha sputato sopra e poi l’ha calpestata, chiudendo il tutto con un nuovo finto conato di vomito. Un gesto che ha suscitato l’ira dei fan, che su Twitter hanno iniziato a chiedere con forza l’arrivo di provvedimenti disciplinari nei confronti di Oriana. In particolare, gli spettatori hanno collegato il comportamento di Oriana a quello di Elenoire Ferruzzi verso Nikita, per cui l’ex gieffina è stata mandata al televoto flash. Si chiede, dunque, un provvedimento del genere per Oriana e vedremo cosa accadrà.

Le anticipazioni della puntata di stasera 13 febbraio al Gf Vip prosegue con la tensione tra gli ex entrati in casa. Si parte da Daniele e Martina, con la vincitrice del Grande Fratello che ha detto all’ex tronista che secondo lei lui sta usando il loro rapporto per far ingelosire Oriana e lei non vuole che venga strumentalizzato il loro rapporto, al che Daniele ha sbottato, accusando Martina di essere lei a strumentalizzare la loro relazione e l’ha invitata a tornare a casa. Scintille anche tra Ivana e Luca dopo la serata per San Valentino. Durante la serata, Ivana ha dovuto baciare Andrea e a Onestini è toccata Nicole e mentre il vippone si è tirato indietro, la Mrazova ha dato il bacio ad Andrea. Così, Onestini se l’è presa con la sua ex, dicendo che non si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere da Ivana, che si è difesa sostenendo di non aver fatto nulla di male. Stasera, sicuramente, ci saranno confronti tra entrambe le coppie, le anticipazioni prevedono un confronto acceso soprattutto tra Ivana e Luca, visto che la donna ha minacciato Onestini di svelare dettagli del passato. Infine, le anticipazioni di stasera prevedono anche alcune sorprese al Gf Vip, potrebbe arrivare qualcuno per Antonino o per Giaele per regalargli dei momenti emozionanti.

Anticipazioni Gf Vip 13 febbraio Donnalisi e il caso Alberto

Al centro delle anticipazioni di stasera 13 febbraio del Gf Vip ci sono, come sempre capita, anche i Donnalisi, che dopo un periodo di quiete sono tornati a vivere dei momenti di turbamento a causa di Alberto. La lite tra Antonella ed Edoardo è scoppiata quando la Fiordelisi, imbeccata da Nikita, ha visto che Donnamaria per gioco ha dato un bacio ad Alberto, che non ha mai nascosto la sua attrazione per il vippone. Così, Antonella si è infuriata, insinuando che anche Edoardo potesse provare un interesse per Alberto, ma alla fine la situazione è rientrata e i due si sono chiariti.

Stasera al Gf Vip si parlerà sicuramente di quanto successo tra i Donnalisi, ma ci sarà un punto anche sulle altre coppie secondo le anticipazioni. Punto sugli Oriele, che dopo i momenti difficili vissuti dopo l’ingresso di Martina sembrano più vicini, complici anche le frizioni tra Daniele e la sua ex. Spazio, stando alle anticipazioni di stasera 13 febbraio al Gf Vip anche agli Incorvassi, sempre più complici e intimi negli ultimi giorni, anche se Micol ha vissuto dei momenti di gelosia a causa di una conoscenza precedente tra Tavassi e Martina Nasoni.

Gf Vip 13 febbraio televoto percentuali sondaggi

Dopo una settimana senza eliminazioni, stasera 13 febbraio al Gf Vip il televoto tornerà a sancire l’eliminazione di un vippone dalla casa. Dopo l’ultima puntata, in nomination sono finiti ben 8 vipponi: Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Donnamaria, Nicole, Nikita e Oriana. Un televoto affollatissimo, da cui sembra poter uscire sconfitto Davide Donadei, che secondo i sondaggi televoto è il meno favorito del pubblico, con appena il 3% di preferenze. Poco meglio di Davide hanno fatto Attilio e Nicole, fermi al 5% e 6% di preferenze, quindi anche loro a serio rischio eliminazione. Più tranquillo gli altri, con Antonino, Daniele e Donnamaria che si sono ritaglia un 10% a testa di percentuali sondaggi, mentre le regine di questo televoto sono Nikita e Oriana, preferite del pubblico con il 30% e il 26% di preferenze. Secondo le anticipazioni, dunque, stasera 13 febbraio al Gf Vip dovrebbe uscire Davide Donadei, ma come al solito il televoto può cambiare i pronostici, soprattutto quando le differenze sono così sottili tra i vipponi in nomination.