Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia che lavoro fa: profiler significato

Fiori sopra l’inferno è la nuova fiction Rai con Elena Sofia Ricci, una serie di genere thriller in cui l’attrice veste i panni di un’esperta profiler.

Fiori sopra l’inferno è la nuova serie targata Rai con protagonista Elena Sofia Ricci con un lavoro particolare, per la regia di Carlo Carlei. La fiction è tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, che hanno come personaggio principale Teresa Battaglia che fa di professione una profiler della polizia che, in questa prima stagione, sarà impegnata a dare la caccia a un serial killer sulle Dolomiti, oltre che a confrontarsi con l’insorgere dell’Alzheimer. Sei episodi in onda su Rai 1 dal 13 al 27 febbraio, decisamente a tinte noir negli scenari montani del Friuli Venezia Giulia. Ma scopriamo qualcosa di più sulla protagonista Teresa Battaglia, al centro di diversi romanzi che potrebbero essere tutti trasposti sul piccolo schermo, se Fiori sopra l’inferno convincerà il pubblico. Scopriamo in cosa consiste ad esempio il suo lavoro.

Il profiler è una figura divenuta molto nota nel mondo grazie ai film e ai telefilm polizieschi americani, in particolare quelli sulle caccia al serial killer. La scienza della profilazione criminale si sviluppa soprattutto negli anni Settanta, quando per indagare su casi di omicidi in serie, con assassini che non colpiscono persone con cui hanno rapporti diretti e verso i quali avrebbero un movente preciso, l’FBI iniziò a rivolgersi a esperti di psicologia. Il loro apporto fu decisivo, ad esempio, per redigere un profilo psicologico al famoso serial killer Ted Bundy (la cui storia è raccontata nel film Netflix del 2019 Ted Bundy – Fascino criminale).

Da allora, l’FBI e gradualmente anche le polizie di altri paesi, hanno iniziato a formare agenti specifici con competenze di psicologia criminale. Questi soggetti, chiamati profiler come il lavoro di Teresa Battaglia, hanno appunto il compito di esaminare il modus operandi di un serial killer e dedurne un profilo psicologico che possa facilitarne l’identificazione e, quindi l’arresto. Prima di Teresa Battaglia, protagonista di Fiori sopra l’inferno, la figura del profiler è divenuta nota grazie a film come Il silenzio degli innocenti (1991), con il personaggio di Clarice Sterling, interpretata da Jodie Foster, o dalla serie Criminal Minds (2005-). La storia dello sviluppo della scienza della profilazione criminale è raccontata invece nella serie Netflix Mindhunter.

Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia cast

Andiamo ora alla scoperta del cast di Fiori sopra l’inferno, che oltre al personaggio principale interpretato da Elena Sofia Ricci annovera alcuni attori abbastanza noti della televisione italiana, come Giuseppe Spata (Tutta colpa di Freud) e Gianluca Gobbi (Mental, Nero a metà). Nelle note di regia Carlo Carlei ha tenuto a sottolineare quanto la fiction sia fuori dai classici schemi della narrazione nazional popolare, un prodotto che punta ad un respiro internazionale anche in termini di suspense e trama. Ciò è stato possibile grazie anche agli interpreti scelti come Elena Sofia Ricci con la sua grande capacità attoriale in grado di vestire i panni insoliti di una poliziotta particolare. Il personaggio interpretato da Gianluca Gobbi è l’elemento giusto, il suo alterego in grado di spiegare al pubblico Teresa Battaglia prima che arrivi sullo schermo in tutta la sua emotività. Di seguito il cast completo della fiction Rai con tutti gli attori:

Teresa Battaglia – ELENA SOFIA RICCI

Giuseppe Marini – GIUSEPPE SPATA

Giacomo Parisi – GIANLUCA GOBBI

Hans Knauss – MASSIMO RIGO

Dottor Ian – URS REMOND

Mathias – LORENZO MCGOVERN ZAINI

Diego – VITTORIO GAROFALO

Oliver – RUBENS SANTIAGO VECCHI

Lucia – TOSCA FORESTIERI

Andreas – MARIO ERMITO

Giulio Nistri – LUIGI PETRUCCI

Gaetano Brughi – CHRISTIAN BURRUANO

Melania Kravina – LEDA KREIDER

Vittoria – MARIA SOLE MANSUTTI

Lucas Ebran – RICCARDO CICOGNA

David Knauss – ENEA BAROZZI

Questore Ambrosini – LORENZO ACQUAVIVA

Marta Valenti – LORENA CACCIATORE

Maestra – ARIANNA MATTIOLI

Sara – EMMA BENINI

Antonio Parri – ETTORE BELMONDO

Christian Lusar – LUCA FILIPPI

Carmen Mura – MARIA CRISTINA MOGLIA

Suor Anna – LAURA MAZZI

Madre di Lucas – PAOLA SAMBO