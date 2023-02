Mare Fuori 3 Edoardo e Teresa tornano insieme o no: Vendetta di Carmela

Mare Fuori 3 ultimi sei episodi su RaiPlay. Vediamo cosa succede a Edoardo e Teresa dopo il matrimonio con Carmela

Finalmente i fan di Mare Fuori 3 possono scoprire se Edoardo e Teresa tornano insieme. Sono usciti in streaming gli ultimi sei episodi dell’amatissima serie evento che segue le storie tormentate dei giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile di Napoli. Tra le storie d’amore più importanti della fiction oltre agli adorati Rosa Ricci e Carmine Di Salvo c’è quella tra Edoardo Conte, delinquente irrecuperabile affiliato al clan Ricci e Teresa Polidori una ragazza di buona famiglia che abita al Vomero un quartiere borghese di Napoli. Nella seconda stagione di Mare Fuori, Teresa tronca la relazione con Edoardo perché questi le aveva tenuto nascosto di avere già una storia con Carmela che gli ha dato un figlio. In Mare Fuori 3 i due tornano insieme?

Per la tristezza dei fan della coppia, i due non tornano insieme ma Edo approccia la Chattilla, qualche giorno prima del matrimonio con Carmela. Lei sta correndo a Posillipo in top e leggins e lui sapendo delle sue abitudini si fa trovare proprio a pochi passi dal parco Virgiliano di Napoli. Il personaggio interpretato da Matteo Paollillo le dice che è ancora più bella e che questa volta deve essere lui a dirle tutta la verità. Conte le rivela che il giorno dopo si sarebbe sposato con Carmela ma che per lui solo Teresa sarà sempre il suo unico amore. Edoardo e Carmela si sposano ma lui anche durante il rito sacro continua ad avere in mente il personaggio interpretato da Ludovica Coscioni. Quando Edoardo resta vittima di un agguato, viene portato in ospedale in condizioni gravissime. Ad attendere sue notizie senza risultato ci sono la madre e la moglie Carmela. Ad un certo punto arriva Teresa che riesce ad ottenere notizie di Edoardo perché ha suo padre ha delle amicizie tra i medici in ospedale. Inoltre con grande dispiacere di Carmela, sarà Teresa ad essere l’unica a poter donare il sangue per una trasfusione ad Edoardo. Per sapere se Edoardo sopravviverà e se tornerà con Teresa o resterà con Carmela, dovremo aspettare la quarta stagione di Mare Fuori.

Mare Fuori 3 Edoardo e Teresa: storia d’amore

La storia d’amore tra Edoardo e Teresa occupa principalmente le prime due stagioni di Mare Fuori. Prima di finire in carcere, Edoardo conosce Carmela un’amica di Rosa la sorella del suo amico Ciro. Edoardo si innamora subito di Carmela e i due iniziano una relazione che porterà la giovane a restare incinta. Una volta finito in carcere, Edoardo conosce Teresa una giovane liceale impegnata in un progetto d’arte all’IPM. Edoardo e Teresa si innamorano e iniziano una relazione ma lui le tiene nascosta l’esistenza di Carmela e di suo figlio.

Per stare con la ragazza appena conosciuta Edoardo arriverà persino a perdere momenti importanti come la nascita e il battesimo del figlio. Quando Liz, una delle educatrici del carcere informa Teresa della doppia relazione del giovane Conte, la ragazza decide di troncare la relazione. Edoardo cerca di inutilmente di riconquistarla ma finisce per aggredire il nuovo fidanzato di Teresa. Resasi conto che Edoardo non tornerà mai sulla strada della legalità, decide di denunciarlo rischiando che venga spostato a Poggioreale. In Mare Fuori 3 Edoardo decide di sposare Carmela ma prima del matrimonio va da Teresa per confidarle che lui la considera il suo unico e vero amore.