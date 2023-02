Mare Fuori 3 Rosa e Carmine come finisce: si mettono insieme o uno muore

Sono usciti su RaiPlay gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 3 cosa succede a Rosa e Carmine: tornano insieme o è la fine per loro

Finalmente possiamo sapere in Mare Fuori 3 come va a finire tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo: tornano insieme o arriva la parola fine per loro, per sempre. Per la gioia di tutti i fan dell’attesissima terza stagione sono disponibili gli ultimi sei episodi della serie evento targata Rai. Mare Fuori 3 continua a raccontare le storie difficili ma avvincenti dei ragazzi detenuti all’Istituto Penale Minorile di Nisida a Napoli. All’interno dell’IPM non potevano non di certo mancare le storie d’amare, una delle più importanti è quella tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo. Un’amore non di certo fortunato dato che, i due appartengono a due criminali rivali. È il momento degli spoiler, per chi vuole leggerli, su come finisce la loro storia, su se si mettono insieme oppure uno dei due muore. Nell’ultimo episodio della serie vediamo Carmine dare a Rosa, durante un fugace incontro nel cortile del carcere, un bigliettino dove c’è scritto che una volta fuori le da appuntamento presso la Piscina Mirabilis.

I due ricevono un permesso per passare del tempo fuori dal carcere, Carmine viene portato a casa dalla madre mentre Rosa dal padre Salvatore. Una volta arrivato a casa, Carmine viene avvertito dalla madre, che si è accorta del sentimento che il figlio prova per la giovane Ricci, di stare attento. Alla fine Tarantella e Piecoro si incontrano nel luogo stabilito e si confessano l’amore che provano l’uno per l’altra, baciandosi appassionatamente. Dunque Rosa e Carmine si mettono assieme nell’ultima puntata di Mare Fuori 3. Il momento di felicità dura ben poco, il padre della ragazza si infatti si è accorto anch’egli dei sentimenti tra i due ragazzi e raggiunge la figlia dandole in mano la pistola e dicendole che deve scegliere: o il padre e quindi la famiglia oppure Di Salvo. Rosa inizialmente punta la pistola verso il padre ma il personaggio interpretato da Massimiliano Caiazzo cerca di convincerla a non sparare dunque la ragazza punta la pistola verso di sé per togliersi la vita. Da qui nasce una colluttazione tra Rosa, suo padre e Carmine per disarmare la ragazza. L’episodio si conclude con uno sparo ma per sapere chi dei tre è stato colpito, bisognerà aspettare la quarta stagione.

Mare Fuori 3 Rosa e Carmine la storia d’amore

Come detto la storia d’amore tra Carmine e Rosa è una storia difficile. All’inizio Rosa si fa arrestare per entrare nel carcere e uccidere Carmine vendicando così la morte di suo fratello Ciro. Durante un confronto, Rosa tenta effettivamente di uccidere con un coltello, il ragazzo il quale riesce a disarmarla. Carmine cerca comunque di parlare con Rosa per conoscerla meglio perché si è accorto che lei non ha amici mentre lui ha avuto modo di conoscere persone speciali all’interno dell’IPM. Nel tempo i due inizieranno a conoscersi meglio, Rosa metterà da parte la voglia di vendetta e inizierà a provare dei sentimenti per Carmine. I due si confidano i rispettivi sentimenti durante un incontro sul tetto del carcere. Il loro amore però è ostacolato dalla rivalità tra le rispettive famiglie che metterà in pericolo le vite stesse dei due ragazzi.