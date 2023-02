Mare Fuori 3 Chiara Iezzi è la madre di Crazy J: il motivo

A sorpresa nel cast di Mare Fuori 3 spunta una cantante che ha partecipato a Sanremo 2023: Chiara Iezzi. Scopriamo perché è entrata nella serie tv

Il cast di Mare Fuori 3 vede una sorpresa che i fan della serie hanno scovato negli ultimi sei episodi della stagione. Si tratta di Chiara Iezzi, reduce dall’exploit a Sanremo 2023 con la grande reunion di Paola e Chiara e la canzone Furore. La cantante è infatti presente in alcune scene nel ruolo della mamma di Crazy J, nuovo personaggio inserito proprio nella terza stagione di Mare Fuori. La stessa bionda delle Iezzi ha “ufficializzato” la sua partecipazione nella serie tv ambientata nell’IPM di Napoli con un tweet sul suo account ufficiale pubblicato poche ore dopo la messa in onda degli episodi su RaiPlay. Il ruolo di Chiara Iezzi come madre di Crazy J non deve però sorprendere considerando la carriera dell’artista che ha iniziato nel duo Paola e Chiara accanto alla sorella ma ad oggi è a tutti gli effetti attrice. Infatti proprio nella bio di Twitter si è descritta con questa frase “un’attrice e vivo a Milano” e ha linkato la sua filmografia sia come compositrice che come interprete. Chiara Iezzi, la madre di Crazy J in Mare Fuori 3, ha recitato infatti anche in numerosi cortometraggi, in un episodio de L’Ispettore Coliandro e in ben 18 puntate di Alex & Co. dove ha interpretato il ruolo di Victoria Williams. Il motivo che ha visto Chiara Iezzi entrare nel cast di Mare Fuori 3 è che la donna ha tratti simili all’attrice che interpreta Crazy J, è milanese proprio come la trapper che fa il ruolo della figlia e inoltre il suo cameo appare come una chicca da parte della produzione essendo la donna comunque legata al mondo della musica.

Mare Fuori 3 Crazy J

Crazy J è uno dei nuovi personaggi di Mare Fuori 3, è una trapper e il suo vero nome è Giulia. Il ruolo è interpretato dall’attrice Clara Soccini che ha messo in scena una ragazza cinica che ha come unico obiettivo quello di compiacere il suo ego e per farlo non si fa scrupoli sia con gli altri ragazzi nell’IPM sia a quanto pare con la madre interpretata da Chiara Iezzi. Infatti durante Mare Fuori 3 si vede un duro scontro tra Crazy J e la mamma con quest’ultima che chiede insistentemente alla figlia di tornare a casa e soprattutto di frequentare la scuola. Appelli che però Crazy J non accetta rispondendo con arroganza e con alcune rime che prendono in giro sua madre. Durante le puntate di Mare Fuori 3 verrà fuori tutto il carattere della stessa ragazza che pur di avere successo decide di rubare un brano a Cardiotrap. In realtà Giulia, vero nome di Crazy J, soffre anche il rapporto con i genitori che non credono nel suo talento e non la appoggiano per il sogno che vuole raggiungere. All’IPM canta sempre la sua canzone “Io non sono la tua lady” e appare costantemente fredda e per nulla empatica a causa del suo passato.