Anticipazioni Buongiorno Mamma 2 prima puntata: la rivelazione di Anna

Anticipazioni Buongiorno Mamma 2, la prima puntata del 15 febbraio: chi ha mandato Anna in coma

Le anticipazioni di Buongiorno Mamma 2 vedono Anna che si sveglia dal coma e rivelare un enorme segreto. La fiction va in prima serata su Canale 5 mercoledì 15 febbraio 2023 con la prima puntata con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Un mix di romanticismo e dramma per totale di dodici puntate, due per ogni prima serata, dal 15 febbraio al 17 marzo. Stando alle anticipazioni di Buongiorno Mamma 2, nella prima puntata la famiglia Borghi sarà super agitata e felice per gli ultimi giorni di gravidanza di Sole, ormai a un passo dal parto. Spazio però anche per un velo di tristezza, dal momento che le condizioni di Anna peggioreranno drasticamente. Se fino a questo punto Guido era certo sulla cosa giusta da fare, ora è in crisi. Non sa in che modo potrebbero convivere una neonata e una donna in coma, così chiede consiglio a sua suocera Letizia. Per distrarsi deciderà di andare al lago per una nuotata, trovando sul fondo un orecchino, che deciderà di regalare a Sole. Un portafortuna che però inizia a tormentarlo, chiedendosi insistentemente di chi fosse e in che modo sia arrivato lì. Le anticipazioni della prima puntata di Buongiorno Mamma 2 rivelano che l’amore esploderà nel petto di Jacopo, sempre più coinvolto da Agata, che però conoscerà un giovane misterioso, Mauro, che pare avere un legame con Maurizia. Questa situazione dà la spinta necessaria a Jacopo per decidere di trasferirsi ad Amsterdam e studiare musica in una scuola prestigiosa. Francesca farà invece fatica a tornare a casa, decidendo ancora una volta di restare a Roma per studiare. Sole si renderà conto d’essere ormai pronta al parto e, mentre si romperanno le acque, si verificherà una crisi di Anna. Per assurdo madre e figlia saranno ricoverate nello stesso ospedale, con la famiglia in ansia per entrambe.

Buongiorno Mamma 2 le parole di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta hanno presentato all’ANSA Buongiorno Mamma 2, che sarà ricca di colpi di scena e drama. Spazio però anche alla commedia, con Anna che, finalmente risvegliatasi dal coma, dovrà ritrovare il suo posto nel mondo ma anche comprendere nuovamente l’uso di alcuni oggetti di uso comune. La coppia ha avuto modo di collaborare anche sul set di Don Matteo, il che gli ha permesso rafforzare il loro legame fuori dal set. La domanda principale di questa stagione sarà: perché Anna era in coma? Come la protagonista dormiente, ex a dire il vero, aveva già annunciato, non si è trattato di un incidente. I due protagonisti precisano come la verità salterà fuori al termine della seconda stagione di Buongiorno Mamma, con i fan che dovranno avere pazienza per un mese circa. Maria Chiara Giannetta ha voluto ringraziare Raoul Bova, che l’ha aiutata, da “buon fratello maggiore”, a capire cosa voglia dire avere dei figli. L’attrice di Blanca, infatti, non è madre, mentre il nuovo protagonista di Don Matteo ha ben 4 figli. Una coppia davvero affiatata, per la gioia del pubblico, che attende di poter vedere Guido e Anna finalmente insieme.