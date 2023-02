Buongiorno Mamma 2 dove è stato girato: location

Dove è stato girato Buongiorno Mamma 2, le location della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta e dove si trova il lago

Come spesso accade con le fiction italiane, l’ambientazione è parte della storia, come dimostrano titoli come dimostrano titoli di successo come Black Out Vite Sospese con Alessandro Preziosi. Viene quindi da chiedersi dov’è stato girato Buongiorno Mamma 2, con i fan che vorrebbero gettarsi in quel lago nel quale vediamo Raoul Bova nuotare. A distanza di due anni, tornano le vicende della famiglia Borghi ma la curiosità è tanta per conoscere quali sono le location scelte per girare le dodici puntate che compongono questa serie. Così come per la prima stagione, il cast che vede come protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ha girato le proprie scene in Lazio, approfittando della comodità degli studi cinematografici e delle bellezze paesaggistiche di questa regione. È facile infatti pensare come sia stato comodo recarsi a Roma per completare le riprese degli interni, cosa che avviene in quasi tutte le fiction italiane, Rai e Mediaset, anche se numerose scene sono ambientate in montagna, circondati dalla neve. Viene quindi da chiedersi dove si trovi il lago in cui nuota Raoul Bova, ed è presto detto: si tratta del celeberrimo Lago di Bracciano. È proprio in questa splendida area, infatti, che sorge la Villa della Rosa, rifugio sicuro per una famiglia che è stata sconvolta da una profonda e inspiegabile tragedia.

Buongiorno Mamma 2 dove si trovano le location

La prima stagione di Buongiorno Mamma era andata in onda dal 21 aprile 2021 al 27 maggio, con la produzione che è stata impegnata nelle nuove riprese un anno dopo la trasmissione su Canale 5 (questo offre anche un’idea dei possibili tempi d’attesa per le fiction che state aspettando e per l’eventuale Buongiorno Mamma 3). I lavori sul set sono iniziati il 16 maggio e sono terminati il 7 ottobre 2022, con Alexis Sweet e Laura Chiossone impegnati alla regia, dividendosi equamente i 12 episodi di questa stagione. La natura domina le location di Buongiorno Mamma 2 e tra i luoghi dove è stato girato c’è il Lago di Bracciano che consente la vista sui Monti Sabatini (non a caso in origine era noto come lago Sabatino). Non tutto però si svolge al lago e negli interni, ovvero nella Villa della Rosa, dove vive la famiglia Borghi. Vi sono infatti numerose scene in esterna che fanno parte della seconda stagione di Buongiorno Mamma, soprattutto dopo la grande rivelazione delle anticipazioni della prima puntata: Anna si risveglia finalmente. Per queste scene cast e crew sono stati impegnati a Trevignano Romano, che è un piccolo comune che gode del panorama sul Lago di Bracciano, caratterizzato da appena 6mila abitanti, circa. Altre location sono state invece girate nell’area di Formello, molto vasta e soprattutto verdeggiante. Svariati i piccoli borghi nei quali è stato girato Buongiorno Mamma 2: le troupe si sono spinte, magari consentendo anche al cast e ai tecnici di fare un salto presso il vicino centro sportivo della Lazio.