Come finisce Blackout Vite Sospese: si farà la seconda stagione della fiction con Alessandro Preziosi? Quando esce

Lunedì 6 febbraio è andata in onda l’ultima puntata di Blackout Vite Sospese, fiction Rai con Alessandro Preziosi, suddivisa in due episodi. Il primo dal titolo Il peso della verità, che fa fare un salto indietro al pubblico di sei mesi, scoprendo che Irene è una prostituta scelta da Lo Bianco per diventare la fidanzata di Marco, al fine di avvicinare Claudia. Si passa poi all’1 gennaio, ovvero otto giorni dopo la drammatica valanga. Patra ha dovuto dire alla madre che Giorgio è sparito e Luca rivela tutto agli altri sopravvissuti in hotel, che sprofondano nel panico totale. Marco non riesce a credere al fatto che Claudia abbia trascorso la notte con Giovanni, mentre Ruggero e il cuoco si scontrano in merito alle scorte rimaste. Lidia capisce che Hamid è un clandestino ma chiede aiuto alla persona sbagliata: Karim. Marco non si fida affatto di Giovanni e non vuole che l’uomo abbia un’arma, mentre Riccardo inizia a dubitare di ogni parola detta da suo padre. Data la situazione drammatica, il gruppo va a caccia per procurarsi del cibo e Marco vede l’auto del maresciallo Piani, decidendo di raggiungerla per recuperare il fascicolo. Giovanni trova intanto in camera di Irene una collanina con un dado, identica a quella che suo fratello aveva regalato a lui tempo fa. Capisce che nasconde un segreto e la affronta, e lei ammette d’aver accettato di lavorare per lui solo per tornare libera ma si è davvero innamorata di Marco. Nel fascicolo, intanto, si scopre non esserci alcun riferimento a Irene o Giovanni, con Marco costretto a scusarsi con l’uomo, del quale ha sempre sospettato. Lidia conclude, quindi, che soltanto il trafficante può aver ucciso Max, così da non essere scoperto.

Il secondo episodio ha come titolo Rivelazioni e offre il finale di Blackout Vite Sospese. Dieci giorni dopo la valanga, vediamo che è stato Riccardo a prendere la scheda su suo padre dal fascicolo e ora Giovanni deve raccontargli tutta la verità sul suo passato e la vita criminale di suo fratello, giurandogli però di non essere un assassino. Guardando il fascicolo verde, Claudia scopre che Irene è in realtà una prostituta e ne parla con Giovanni, sospettando di lei, ma l’uomo prova a spiegarle che è impossibile. Lidia intanto sospetta di Karim e ottiene la conferma che è proprio lui il trafficante, trovando un disegno fatto da Hamid a casa sua, indicandolo come il cattivo. L’uomo viene così arrestato ma nega d’aver ucciso Max. Irene intanto spiega a Claudia che è stata costretta a fare quella vita ma che è innamorata di Marco. Dodici giorni dopo la valanga vediamo Lorenzo pronto a tentare di uscire dalla valle usando il parapendio. Karim ascolta il piato e si libera colpendo Lidia, per poi prendere in ostaggio Claudia e correre verso una vetta a bordo di una motoslitta. Il gruppo lo raggiunge e lui si punta la pistola contro, il che spinge Giovanni a parlare, dicendogli che è stato lui a tentare di uccidere Claudia, perché spinto dal fratello. Karim scappa con la motoslitta e Marco afferra Giovanni, riportato di forza in albergo e rinchiuso, pur spiegando di non essere l’assassino di Max. Poco dopo Ruggero ascolta una comunicazione alla radio ma non riesce a parlarne con nessuno, perché Umberto lo uccide. Sua figlia vede tutto e scappa, mentre il padre la raggiunge e le spiega che è stato costretto, perché il mondo che conoscevano ormai è sparito. Negli ultimi momenti della puntata, mentre il gruppo osserva un’aurora boreale molto strana, la figlia di Giovanni si sveglia di colpo.

Blackout Vite Sospese 2 si farà

Blackout Vite Sospese 2 si farà o la prima stagione della fiction con Alessandro Preziosi sarà l’ultima. Rai 1 ha proposto un intrigante mistery thriller, che ha fatto registrare ottimi ascolti, con un esordio con più del 21% di share, a dimostrazione di come la storia abbia intrigato il pubblico fin da subito. In merito alla seconda stagione di Blackout Vite Sospese si è espresso Luca Barbareschi, produttore della fiction Rai, che ha annunciato come ci saranno nuove puntate. Ciò vuol dire che il finale del 6 febbraio non è affatto quello definitivo, con gli attori pronti a tornare nella Valle del Vanoi per proseguire questa avvincente storia, fatta dai personaggi dai due volti, assassini e complessi conflitti interiori. Saputo questo, i fan hanno subito iniziato a chiedersi quando esce Blackout Vite Sospese 2 e anche in questo caso c’è una risposta: toccherà aspettare il 2024 per le nuove puntate su Rai 1.