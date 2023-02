La legge di Lidia Poet cast: chi sono gli attori

Chi sono gli attori di La legge di Lidia Poet, nuova serie tv di Netflix: Matilda De Angelis ed Eduardo Scarpetta guidano il cast

Cast di grande livello quello costruito per La legge di Lidia Poet, serie tv incentrata su una delle prime donne a laurearsi in giurisprudenza e a battersi per esercitare la professione di avvocato e disponibile su Netflix. Nel ruolo della protagonista Lidia Poet troviamo uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, ovvero quello di Matilda De Angelis, protagonista di moltissimi film e serie tv. Classe 1995, Matilda De Angelis ha appena 27 anni eppure già una grande carriera alle spalle, suggellata da tantissimi premi come il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e il nastro d’Argento come migliore rivelazione per Veloce come il vento. Al fianco dell’attrice che abbiamo visto in altre serie di grande successo come Tutto può succedere e Leonardo troviamo un altro giovane attore in grande rampa di lancia, Eduardo Scarpetta, protagonista della serie tv Disney Plus Le fate ignoranti e David di Donatello come migliore attore protagonista nel 2022 con Qui rido io. Scarpetta interpreta il ruolo di Jacopo Barberis, co-protagonista della serie e cognato di Lidia che fa il giornalista e passa alla donna le informazioni per i suoi casi. Nel cast de La legge di Lidia Poet troviamo anche il personaggio di Enrico Poet, il fratello di Lidia anche lui avvocato, affidato a Pierluigi Pasino. Tra gli attori de La legge di Lidia Poet troviamo anche, nei panni di Teresa Barberis, moglie di Enrico Poet, Sara Lazzaro, protagonista di recente di due amatissime serie come Sono Lillo su Prime Video e Call my agent Italia su Sky. Infine, completano il cast della serie tv di Netflix Dario Aita nei panni di Andrea, Nicolò Pasetti in quelli di Louis, Sinead Thornhill nel ruolo di Marianna, la figlia di Enrico e Teresa, e Mia McGovern Zaini che ha il compito di rappresentare la controparte più piccola di Matilda De Angelis per il personaggio di Lidia Poet.

Questo è il cast principale della serie tv di Netflix La legge di Lidia Poet:

Matilda De Angelis: Lidia Poet

Eduardo Scarpetta: Jacopo Barberis

Pierluigi Pasino: Enrico Poet

Sara Lazzaro: Teresa Barberis

Sinead Thornhill: Marianna Poet

Dario Aita: Andrea

Nicolò Pasetti: Louis

Mia McGovern Zaini: la piccola Lidia Poet

La legge di Lidia Poet trama

Come detto, la serie tv di Netflix è ispirata alla vera storia di Lidia Poet, una delle prime donne a laurearsi in giurisprudenza e a esercitare una professione, quella di avvocato, al tempo appannaggio quasi esclusivamente maschile. Ovviamente, la produzione di Netflix è parecchio romanzata e aderisce solo parzialmente alla realtà dei fatti. L’azione prende vita nella Torino della fine del 1800 e segue appunto le vicende di Lidia Poet, una donna rivoluzionaria, che si batte per i suoi diritti in quanto si vede revocare dalla Corte d’appello di Torino l’iscrizione all’albo degli avvocati solo perché è una donna. La giovane Lidia decide di non stare a questa situazione e inizia a lavorare presso lo studio legale del fratello Enrico, nell’intento di cercare un cavillo per cambiare quella legge che le impedisce di esercitare la professione che sogna e per cui è veramente portata. Intanto, Lidia Poet segue i casi per farsi valere nella sua professione e si avvale dell’aiuto di Jacopo, giornalista e cognato della protagonista, che ha un passato tutto da scoprire. La legge di Lidia Poet narra la storia di una donna decisamente all’avanguardia, che si batte per i propri diritti e il cui lavoro rappresenta sicuramente un grande patrimonio per l’intera storia italiana.