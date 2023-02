Matilda De Angelis fidanzato: chi è Alessandro dei Santi Francesi

Matilda De Angelis sfila sul Red Carpet per la presentazione di una serie TV con il nuovo amore Alessandro De Santis della band I Santi Francesi.

Il nuovo fidanzato di Matilda De Angelis è Alessandro dei Santi Francesi. Anche se fino a qualche mese fa la popolare attrice bolognese si faceva vedere in compagnia di Pietro Castellitto, quella storia d’amore sembra ormai essere definitivamente archiviata. Dopo varie paparazzate è arrivata la prima apparizione ufficiale per la coppia Matilda De Angelis e Alessandro De Santis. Ma vediamo di scoprire qualcosa in più sulla nuova fiamma dell’attrice. Alessandro De Santis è nato nel 1998 ad Ivrea, in Piemonte e fin da piccolo si appassiona alla musica e al canto. Con gli amici Mario Lorenzo Francese e Davide Buono fonda la band The Jab. I tre partecipano da adolescenti ad Amici 17 dove purtroppo vengono eliminati prima di arrivare alla fase clou del programma ossia il serale. Quella di Amici è comunque un’esperienza importante che permette ad Alessandro e compagni di mostrare il loro talento musicale. Nel 2019 i The Jab rilasciano il loro album di debutto “Tutti manifesti” ma ad un certo punto il batterista Davide Buono lascia la band. Per Alessandro e Mario arriva così una reinvenzione la band cambia nome in “Santi Francesi” un chiaro riferimento ai cognomi dei due componenti. Nel 2021 la band vince la trentaduesima edizione di Musicultura e il loro brano “Giovani favolosi” viene incluso nella colonna sonora della serie Netflix “Summertime”. La consacrazione per Alessandro i Santi Francesi arriva nel 2022 quando partecipano alla sedicesima edizione del talent di Sky X Factor dove entrano nella squadra di Rkomi. Il duo stupisce subito per il suo talento e la proposta musicale più ricercata e vince l’edizione di quell’anno. Riguardo al rapporto tra Alessandro e Matilda, quest’ultima ha dichiarato che il giovane piemontese era proprio il tipo di uomo che cercava e che l’ha travolta come un camion a 250 all’ora. L’attrice della serie Netflix Lidia Poet è andata volutamente alla finale di X Factor 2023 per conoscere Alessandro dei Santi Francesi che l’aveva colpita già dal piccolo schermo. Si sono conosciuti così in questo modo così particolare e da qual momento non si sono più lasciati.

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto cosa è successo

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, anch’egli attore e figlio del famosissimo Sergio, si sono conosciuti sul set del film “Rapiniamo il Duce”. Dai baci sul set sono passati a quelli nella realtà e nonostante la De Angelis avesse dichiarato che con Pietro era felice perché poteva essere se stessa, la storia non è durata molto. Pare infatti che Pietro si sia poi innamorato di una cara amica di Matilda, l’attrice Benedetta Porcaroli che qualche tempo fa aveva fatto parlare di se per una relazione tanto intensa quanto fugace con Riccardo Scamarcio. Se Matilda e il nuovo amore Alessandro hanno fatto il loro debutto ufficiale, lo stesso vale anche per Pietro e Benedetta che sono ritratti insieme in una foto pubblicata su Instagram da ristorante del cuore di Francesco Totti. In merito alla rottura con Castellitto, Matilda De Angelis ha ricordato come la relazione sia durata meno di un anno e che sono stati più due buoni amici che due innamorati, riguardo alle voci di corridoio che vorrebbero Benedetta Porcaroli alla base della loro rottura, la De Angelis ha dichiarato di non essere intenzionata a parlare di qualcosa che riguarda due persone a lei amiche.