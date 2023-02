Pooh come erano all’inizio: la formazione originale

Chi erano i componenti originali dei Pooh: com’era all’inizio la band e com’è cambiata negli anni fino alla formazione di oggi

Se pensiamo ai Pooh, inevitabilmente ci vengono in mente i volti di alcuni membri simbolo della band, da Roby Facchinetti a Riccardo Fogli, fino a Red Canzian e Dodi Battaglia e il compianto Stefano D’Orazio. Eppure, quando il gruppo è nato la sua formazione era diversa e, incredibilmente, non c’era nessuno dei nomi sopracitati. I primissimi anni di vita dei Pooh, infatti, sono stati molto frenetici, con diversi cambiamenti di formazione. La nascita dei Pooh, di fatto, si deve all’incontro tra Valerio Negrini batterista che poi è passato a scrivere la maggior parte dei successi della band, e Mauro Bertoli, chitarrista che lascia presto però la musica. Un incontro che si rivelerà storico, anche già solo qualche anno dopo. Era il 1962 quando i due diedero vita ai Jaguars, arruolando, nel 1964, anche altri tre membri: Vittorio Costa come voce, Giancarlo Cantelli come bassista e Bruno Barraco come tastierista. Con altre vicissitudini, il gruppo arriva nel 1966 a incidere il primo 45 giri, dovendo cambiare nome da Jaguars (che era già il nome di una band romana) a Pooh e la prima formazione ufficiale dei Pooh è composta da Negrini, Bertoli e altri tre volti nuovi: Bob Gillot alle tastiere, Mario Goretti alla chitarra ritmica e Gilberto Faggioli al basso, entrati al fianco di Bertoli e Negrini al posto degli altri tre subentrati nel 1964. Questi erano i Pooh all’inizio, quindi, ma come detto la formazione è destinata a cambiare molto e già nel 1966 fanno il proprio ingresso in scena due nomi di un certo calibro: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.

Pooh oggi

Oggi, dopo lo scioglimento del 2016, i Pooh sono tornati insieme per un’attesissima reunion, che si è consumata sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 e che rivivrà con due notti magiche quest’estate allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano. Oggi, i Pooh sono in quella che è stata, parzialmente, la formazione più famosa: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Cambia Stefano D’Orazio, l’altro membro storico dei Pooh, che purtroppo è venuto a mancare nel 2016 e sarà, quindi, debitamente omaggiato durante i concerti estivi dei Pooh. Tra i membri di oggi della band, come detto Facchinetti e Fogli hanno fatto il loro ingresso nel gruppo già nel 1966, seguiti poi da Dodi Battaglia nel 1968. Nel 1971 è stato il turno di Stefano D’Orazio e nel 1973 di Red Canzian e in quello stesso anno Riccardo Fogli ha fatto la sua uscita di scena, salvo tornare nel 2015 a riunirsi con la band. Dal 1973, quindi, nasce quella che è la formazione storica dei Pooh e che ha firmato tantissimi successi della band. Un ruolo importante ha conservato anche Valerio Negrini, che è uscito dalla formazione nel 1971 ma è rimasto a stretto contatto coi Pooh, scrivendone, come detto, gran parte dei successi. Per ciò che riguarda gli altri membri originari, Gillot e Faggioli hanno lasciato già nel 1966, facendo spazio a Facchinetti e Fogli, mentre nel 1967 ha lasciato Bertoli e nel 1968 è uscito di scena Goretti.