Anticipazioni Gf Vip 16 febbraio: Edo svela malattia, Oriele a letto

Il Gf Vip torna giovedì 16 febbraio con una puntata turbolenta: le anticipazioni sulla notte bollente degli Oriele e sulla rivelazione di Edoardo

Torna stasera giovedì 16 febbraio l’appuntamento col Gf Vip, confermato due volte a settimana dopo il ritorno di giovedì scorso. Le anticipazioni partono con la notte bollente degli Oriele, che hanno vissuto veramente giornate di fuoco. Dopo la puntata di lunedì sera, che ha visto Daniele e Oriana fare fronte comune contro Martina, tra i due è scoppiata la passione e, secondo quanto ha fatto intendere l’ex tronista parlando con la sudamericana, c’è stata una notte di grande passione a San Valentino. Le dichiarazioni tra le righe di Daniele sono state colte da moltissimi utenti sui social e sicuramente non saranno sfuggite a Signorini, che senza ombra di dubbio incalzerà i due su cosa è successo a San Valentino. Spazio, sulla faccenda, stasera al Gf Vip anche a Martina, che non è sembrata serena nel vedere Oriana e Daniele e sicuramente la rivelazione della notte hot passata insieme può farla reagire male.

Le anticipazioni di stasera 16 febbraio del Gf Vip proseguono con un’altra coppia, gli immancabili Antonella ed Edoardo. Proprio nel giorno di San Valentino i due si rendono protagonisti di una nuova lite, che sembra nuovamente mettere in discussione il loro rapporto. La frizione ha avuto origine dalla lite del cucchiaino, con Antonella che ha leccato la panna da un cucchiaino offertole da Antonino. Edoardo è andato su tutte le furie per questo gesto, rimarcando come il comportamento della sua ragazza con Spinalbese le sembrino una mancanza di rispetto considerando il fastidio che prova e il fatto che glielo ha ripetuto più volte. Dopo questa lite, Edoardo si è infuriato con Antonella perché si è mostrata sorridente e scherzosa e Donnamaria ha preso questo atteggiamento di Antonella come una mancanza di rispetto. Così, Edo ha detto alla Fiordelisi di non voler avere nulla a che fare con lei e la gieffina ha accusato Donnamaria di essere stato con lei solo per il gioco. Gelo profondo tra i due e sicuramente stasera andrà in scena l’ennesimo confronto, ma secondo le anticipazioni spazio anche a Donnamaria e Spinalbese, perché dopo il litigio con Antonella Edoardo ha rivelato, davanti alle telecamere, un problema intimo di Antonino e ciò ha provocato l’ira del web, con gli spettatori infuriati per l’atteggiamento di Edoardo. Stasera al Gf Vip andrà in scena, dunque, un altro confronto tra questi tre vipponi che ormai da inizio show dominano la scena.

Anticipazioni Gf Vip 16 febbraio Incorvassi San Valentino

Se gli Oriele iniziano a fare scintille e i Donnalisi scoppiano, le cose continuano ad andare al meglio per gli Incorvassi e le anticipazioni di stasera 16 febbraio del Gf Vip si soffermano anche su di loro. In occasione di San Valentino, Tavassi ha regalato alla sua amata un momento dolcissimo e intenso, scrivendo una dolcissima lettera d’amore per Micol. Tavassi ha rivelato di aver messo gli occhi su Micol già prima del Gf Vip, scrivendole su Instagram, e di essere rimasto subito colpito da lei. Così, dopo averla ritrovata nella casa Tavassi ha continuato a cercare di conquistare il cuore di Micol e ora pare proprio che ce l’ha fatta e la sorpresa di San Valentino è una certificazione in più del grande legame che sta nascendo tra i due.

Momento dedicato agli Incorvassi, dunque, stasera al Gf Vip, ma come al solito secondo le anticipazioni stasera non mancheranno sorprese e ospite. In attesa degli annunci di Signorini, è possibile che una sorpresa possa arrivare in casa per Antonella, per regalarle dei momenti dolci dopo alcuni giorni molto complessi, segnati anche dalla nomination che l’ha messa sulla graticola e a rischio eliminazione. Discorso simile per Oriana, anche lei a rischio eliminazione, ma di umore decisamente migliore dal punto di vista sentimentale. Infine, le anticipazioni parlano anche di una possibile sorpresa per Milena, che deve ancora entrare nel vivo della sua esperienza nella casa e un ospite per lei potrebbe aiutare a conoscerla meglio.

Gf Vip percentuali televoto oggi

Immancabile, ovviamente, l’appuntamento stasera col televoto, che però non eliminerà un concorrente dalla casa del Gf Vip, ma darà l’immunità al preferito del pubblico. In nomination sono finiti quattro giganti di questa edizione dello show: Oriana, Antonella, Nikita e Antonino, che si giocano uno dei televoti più interessanti di questa edizione. Secondo le anticipazioni del Gf Vip di stasera 16 febbraio possiamo dire che, stando ai sondaggi, le percentuali televoto indicano un serrato testa a testa tra Oriana e Nikita per ottenere l’immunità. La sudamericana è leggermente più avanti, con il 38% delle preferenze, ma la Pelizon segue a ruota col 37%. Come si può ben evincere, la distanza è minima e il televoto è apertissimo. Molto più indietro, invece, sia Antonino e Antonella, con la Fiordelisi ferma al 14% e Spinalbese ultimo con l’11% di percentuale televoto. Oriana e Nikita, dunque, viaggiano verso l’immunità, ma è impossibile dire chi tra le due riuscirà a spuntarla, a meno ovviamente di clamorosi ribaltoni che comunque non sono esclusi.