Paola e Chiara concerti 2023: date e biglietti

Paola e Chiara sono state protagoniste a Sanremo 2023, ma, dopo l’Ariston, per loro ci sarà un tour con tanti concerti in tutta Italia

La reunion di Paola e Chiara è stata senza alcun dubbio una delle più grandi attrazioni di questo Sanremo 2023. Le due sono tornate dunque a esibirsi insieme sul palco dell’Ariston, facendo felice chi le ha sempre amate e seguite nel corso della loro carriera. Il duo storico, come tutti ben sapranno, si era sciolto nel 2013. Il motivo? Pare che le due non riuscissero più a tenere botta, visti dei ritmi che, per loro, erano divenuti folli e stressanti. Insomma, come detto dalle dirette interessate, era necessaria una pausa per ritrovare grinta e determinazione. E il momento ora sembra davvero essere quello giusto per ripartire e per riprendersi la scena.

Il ritorno è in realtà però datato luglio 2022, quando le due cantanti sono apparse insieme, forse un po’ a sorpresa, in quel di San Siro durante una tappa del tour di Max Pezzali e al Jova Beach Party di Jovanotti. La decisione di riunirsi era però arrivata un po’ di tempo prima, nel mese di giugno. Una decisione presa soprattutto per le tante pressioni e richieste da parte dei fan. E la consacrazione di tutto ciò non poteva che essere il Festival, dove le due avevano raggiunto il successo parecchi ani fa.

Paola e Chiara in concerto

Ovviamente, dopo Sanremo, partirà il tanto atteso tour di Paola e Chiara, con tantissimi concerti in tutta in Italia. Ma quali saranno le città toccate? Si può dire che ci saranno due date in quel di Milano, di cui una tra l’altro e già sold out. Più precisamente le due si esibiranno al Fabrique del capoluogo lombardo il 13 e il 14 maggio del 2023. Prima però le due saranno all’Atlantico di Roma il 27 di aprile. Tre date di quello che è stato definito e chiamato il Per sempre Tour. E l’attesa, come dimostrato da una vendita dei biglietti che sta andando alla grande e a gonfie vele, non può non essere tantissima. Ma quale sarà il prezzo dei tagliandi? È stato ufficializzato che per entrambe le sedi dei concerti di Paola e Chiara non ci saranno dei veri e propri settori, ma un posto unico. Il costo è di 46 euro. Ovviamente i biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Ticketone, sia attraverso l’app che sul sito.

Ora ovviamente non resta che attendere e capire se ci saranno alte date. Tutto molto probabilmente sarà ufficializzato nelle prossime settimane perché in tanti sperano che Paola e Chiara diano vita ad un vero e proprio tour estivo. Del resto Furore, la canzone che hanno portato a Sanremo 2023, sta ottenendo ottimi riscontri di streaming e in radio. Un ritorno di successo per le sorelle Iezzi che hanno già superato quota 4 milioni di riproduzioni per la nuova canzone e ora continueranno a lavorare per dare ai fan nuova musica come annunciato da Paola Iezzi su Instagram. Nel frattempo Chiara si è fatta notare come attrice in un piccolo ruolo in Mare Fuori 3 dove interpreta la mamma di Crazy J.