Uomini e Donne Trono Over Ivan chi è: piace a Tina

Chi è Ivan il nuovo protagonista del trono over di Uomini e Donne: viene dall’estero e ha fatto breccia nel cuore di Tina

Tra i tanti volti noti che popolano il parterre del trono over di Uomini e Donne, ce n’è anche uno nuovo che ha immediatamente attirato l’attenzione sia in casa che in studio. Si tratta di Ivan, cavaliere di 48 anni, nato in Svizzera, nella parte tedesca dello stato elvetico. L’uomo è giunto nel programma di Maria De Filippi per rimettersi in gioco e, come ha raccontato, per vivere la parte della “torta della vita” dedicata a sé stesso. Ivan, infatti, è divorziato da circa 4 anni e mezzo e ha 3 figli. Due ormai sono grandi, hanno 23 e 22 anni, mentre uno ha 12 anni. È arrivato il momento, dunque, per Ivan di rimettersi in gioco e di cercare l’amore e così ha fatto il suo ingresso nel parterre di Uomini e Donne, non passando per nulla inosservato. Prima di raccontarsi si è anche scusato per il suo italiano perché da anni parla in tedesco e spesso dimentica i termini giusti, un aspetto che però non si è notato fin dalle sue prime apparizioni in centro studio. Presentandosi Ivan ha raccontato qualcosa di sé, svelando di amare la cucina e fare lunghe passeggiate col proprio cane. Inoltre il cavaliere ama tenersi in forma e proprio per questo è un appassionato sportivo. Tra le attività che preferisce seguire e fare in prima persona c’è la kick boxing ma ovviamente non poteva mancare anche la passione per il calcio.

Uomini e Donne Trono Over che lavoro fa Ivan

Arrivando a Uomini e Donne, Ivan ha raccontato alcuni dettagli anche della sua sfera professionale. Il cavaliere infatti di lavoro fa il neurologo e anche con un certo successo, visto che a distanza di 10 anni ha aperto due ditte. Ivan è arrivato a questa realizzazione professionale grazie alla laurea in medicina, unico modo per accedere alla professione di neurologo e poi con una lunga gavetta, che gli ha permesso di mettersi in proprio e di riscuotere successo nel proprio lavoro. Il nuovo cavaliere ha attirato l’attenzione di una protagonista speciale dello show, l’opinionista Tina, con cui Ivan ha ballato e per cui ha ricambiato un certo interesse, dichiarando di aver sempre trovato molto bella Tina vedendola in televisione, ma che dal vivo l’opinionista è anche meglio. Una rivelazione che inizialmente non voleva fare ma che è arrivata grazie alla spinta di Maria De Filippi che era stata avvisata dalla sua produzione. Infatti inizialmente tra le ammiratrici del cavaliere svizzero c’erano anche Paola e Desdemona, ma non c’è dubbio che al primo impatto i riflettori siano tutti puntati sul suo ballo con Tina, la quale si è mostrata davvero colpita dal cavaliere.

Ivan infatti ha subito attirato l’attenzione in studio e si candida a essere grande protagonista delle prossime puntate nel trono over di Uomini e Donne. Nonostante l’inizio di conoscenza con Paola e Desdemona, lo svizzero ha avuto parole al miele per Tina e a nessuna delle due dame ha nascosto il proprio interesse per l’opinionista. Il volto storico di Uomini e Donne torna, dunque, al centro della scena dopo la situazione vissuta con Claudio, altro cavaliere che ha espresso interesse per l’opinionista, ma in quel caso le cose non sono andate per il meglio. Vedremo se stavolta la situazione sarà differente e se Tina e Ivan continueranno la loro conoscenza, ma anche come il cavaliere si destreggerà nelle conoscenze con le altre dame che sono state colpite da lui. Desdemona però ha subito fatto capire che in caso di sentimenti, preferisce farsi da parte mentre Paola ha notato che tra Ivan e Tina c’è stato un certo feeling fin dal primo sguardo.