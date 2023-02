Anticipazioni The Voice senior stasera 17 febbraio

The Voice Senior torna con una nuova puntata stasera 17 febbraio: le anticipazioni tra le squadre da completare e i tagli da fare

Stasera 17 febbraio arriva il quinto appuntamento con The Voice Senior, con Loredana Bertè, Clementino, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio pronti ad accogliere nuove voci nelle loro squadre e a prendere decisioni drastiche. Stasera, infatti, andrà in scena l’ultima puntata delle Blind Auditions e dalle anticipazioni di The Voice Senior possiamo scoprire che i giudici dovranno chiudere le quattro squadre che poi saranno pronte per le ultime due puntate: prima i Knock Out del 24 febbraio e infine l’attesissima finale del 3 marzo 2023. Dopo un lungo stop dovuto al Festival di Sanremo 2023, The Voice Senior, quindi, riprende la sua strada con l’ultima occasione per i giudici per impreziosire le loro squadre e per i talenti di guadagnarsi un posto nelle due puntate conclusive dello show. Dalle anticipazioni vediamo come stasera 17 febbraio Gigi D’Alessio a The Voice Senior sarà quello che avrà meno fiato sul collo per le scelte, perché ha in squadra già 11 componenti, mentre gli altri ne hanno 10 e quindi dovranno fare attenzione a completare le loro squadre. Gigi D’Alessio dovrà scegliere solo un altro membro per riempire la propria squadra, che deve contare 12 talenti, mentre tutti gli altri ne dovranno scegliere 2. Poi, come leggiamo dalle anticipazioni di stasera 17 febbraio a The Voice, i giudici dovranno effettuare il “cut” delle proprie squadre e decidere i 6 talenti da portare agli Knock Out. Possibile anche che ci sia un super ospite, che per il momento resta top secret, dopo che nelle prime puntate di The Voice Senior 2023 abbiamo visto prima Marcella Bella e poi Irene Grandi. Appuntamento, dunque, a stasera 17 febbraio 2023 con l’attesissima nuova puntata di The Voice Senior, l’ultima delle Blind Audition.

The Voice Senior dove eravamo rimasti

Ripartiamo, dunque, stasera 17 febbraio a The Voice Senior dalla formazione delle squadre, che come abbiamo visto vede i Ricchi e Poveri, Clementino e Loredana Bertè fermi a 10 scelte, con Gigi D’Alessio a 11. Dovrà fare del suo meglio la cantante di Non sono una signora perché dovrà completare la squadra e dovrà sbottonarsi sui buzz, considerando che è quella che ne ha dati di meno: appena 24. Nella scorsa puntata, la Bertè ha accolto in squadra solo Aida Cooper e Roberto Coen, che si sono aggiunti ai membri scelti in precedenza: Nino Lo Casto, Ronnie Jones, Rossella Coci, Rosalba Musolino, Rosa Alba Pizzo, Diego Vilardo, Stefano Peli e Lisa Manosperti. Meno lavoro, invece, per Gigi D’Alessio, che ha già 11 scelte in squadra: tre vengono dall’ultima puntata, e sono Adele Monia Cinquegrana, Carmelo Castobello e Giuseppe Izzillo. Puntata ricca, l’ultima, per il cantante di Dirgli mai, che ha visto anche esercitare due blocchi dagli altri giudici: dai Ricchi e Poveri per Stefano Borgia e dalla Bertè per Aida Cooper. Ai talenti citati, si aggiungo quelli già presenti nella squadra di Gigi D’Alessio: Lisa Maggio, Dario Gay, Gianni Conte, Franco Rangone, Anna Sannino “Ondina”, Annalisa Beretta, Marco Rancati e Tatiana Paggini.

Infine, la squadra dei Ricchi e Poveri è formata da: Laura Triesto, Luciano Capurro, Sergio Moltoni, Amelia Milella, Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi, Augusta Processi e Giulia Crocini e nell’ultima puntata si sono uniti Mary Carmen Scerri e Stefano Borgia. Clementino, invece, nella quarta serata di The Voice Senior 2023 ha accolto in squadra Minnie Minoprio, Annamaria Bianchi, Fabio Fortini e Mario Insegna, che si sono aggiunti a: Teresa Laurita, Peppe Quintale, Maria Teresa Reale, Alex Sure, Sebastiano Procida e il duo Lauro Attardi e Gabriele Iaconis. Stasera, dunque, tutti i giudici completeranno le proprie squadre per la fase finale di The Voice Senior 2023.