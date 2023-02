Chi è uscito ieri sera 16 febbraio Grande Fratello Vip: chi in nomination

Chi è l’eliminato ieri sera nella puntata del 16 febbraio del Grande Fratello VIP, le nomination e cosa è successo tra i concorrenti

Televoto decisamente significativo ieri sera 16 febbraio nella puntata del Grande Fratello Vip infatti in nomination c’erano Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. La venezuelana non ama nessuno degli altri tre concorrenti, mentre Nikita e Antonella sono molto legate tra loro, Antonino non ha legato con Nikita e ignora Oriana dopo il flirt di qualche mese fa. Un televoto atteso dai tanti fandom che si sono creati in questa edizione che singolarmente o in collaborazione hanno spinto per il loro beniamino. A vincere il televoto è stata Oriana Marzoli che ha conquistato il 43% delle preferenze, un margine notevole rispetto al secondo posto ottenuto da Nikita che ha raggiunto il 29%. Antonella ottiene il 23% mentre Antonino è ultimo con il 5%. Il televoto ha designato il preferito della Casa per il pubblico quindi chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera 16 febbraio non è Antonino nonostante il punteggio avverso. Il televoto per l’eliminato è previsto infatti per la puntata del 20 febbraio. Come preferita, Oriana ha potuto scegliere chi mandare direttamente al televoto della prossima puntata che decreterà una nuova eliminazione. La venezuelana a sorpresa sceglie Nikita e non Antonella motivando la scelta perché la ritiene falsa, ha sempre fatto strategia e ritiene che l’amicizia con Antonella sia semplicemente per il gioco e che non ci sia niente di vero.

GF Vip cosa è successo ieri sera 16 febbraio

La puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera 16 febbraio si è aperta con Giaele che torna a parlare del marito Brad e della lettera dove l’uomo contestava i suoi comportamenti in casa. Alfonso mette alle strette l’ereditiera che dice che non aveva messo in conto la differenza tra privato e pubblico e il conduttore replica che forse non era il caso di fare il Grande Fratello se il tradimento è ammesso solo se resta tra loro. A consolare Giaele ci pensa il padre che fa un sorpresa alla figlia e le dà il giusto sostegno dicendo che deve continuare ad essere serena perché è apprezzata dalla famiglia e dalle sue fan, inoltre sottolinea come gli piaccia molto il gruppo di amici che ha trovato nella casa. Dopo la parentesi Giaele si passa al triangolo formato da Daniele, Martina e Oriana. Prima Dal Moro e Nasoni si confrontano sul loro passato con l’ex tronista accusato dalla donna di aver sminuito il loro rapporto, Daniele invece si sente ferito per le parole di Martina che ha ritenuto che volesse strumentalizzare quanto successo tra loro. Il confronto si chiude con le immagini della notte di passione tra Daniele e Oriana che Martina vede per la prima volta. La Nasoni chiude ogni illazione dicendo che vorrà sempre bene a Daniele anche quando lo vedrà con un’altra persona.

Anche ieri sera 16 febbraio nella puntata del GF Vip non poteva mancare l’ennesima discussione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con il volto di Forum infastidito dall’atteggiamento della sua ragazza come leccare il cucchiaio di Antonino e ballare dopo una loro litigata. Donnamaria viene criticato da Alfonso Signorini per gli attacchi ad Antonella ma nel frattempo spunta Alberto e un massaggio ai piedi fatto da quest’ultimo proprio a Edoardo. Proprio il conduttore ritiene che non ci sia goliardia ma anzi e così più persone sospettano che tra i due ragazzi ci sia più di un’amicizia. Antonella ne approfitta per raccontare di quando voleva stare con un ragazzo e quest’ultimo in realtà l’aveva usata come copertura. Si passa poi in studio con Attilio Romita che annuncia di aver avuto un confronto con Mimmuzza e crede di poter avere una seconda possibilità. Arriva poi il turno di Onestini e Mrazova con quest’ultima che racconta dei motivi che hanno portato alla rottura: durante il Covid è tornata al suo paese d’origine perché la nonna e il padre stavano male. Quest’ultimo poi è deceduto e la modella non è riuscita ad avere il giusto supporto, a distanza, da Luca. Ora Ivana ammette che non sa se Onestini potrà essere davvero l’uomo della sua vita. La puntata di ieri sera 16 febbraio si chiude con il confronto tra Giaele e Antonino con quest’ultimo che si è offeso perché ritenuto stratega da quella che si professa sua amica. Dopo aver esposto le loro motivazioni, Antonino riapre all’amicizia con l’ereditiera. Quando tutto sembrava presagire la chiusura della puntata, irrompe Attilio Romita che da studio discute con Mimmuzza per una frase di Sarah Altobello durante le nomination. La ragazza infatti ha citato di un bigliettino che le avrebbe dato il giornalista, Romita non ci sta e nega, ma la pugliese rilancia e mostra questo bigliettino con il nome Attilio. L’ex volto Rai accusa Sarah di voler sfruttare il momento e speculare sulla sua immagine e consiglia alla donna che deve solo cantare e ballare. Un attacco che lascia senza parole anche Sonia e Orietta, con Sarah che offesa piange per quanto accaduto.

GF Vip chi è stato nominato 16 febbraio

I preferiti della casa nella puntata del 16 febbraio del Grande Fratello Vip sono Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Orietta Berti rende immune Luca Onestini perché curiosa di capire come andrà a finire con Ivana Mrazova, mentre Sonia Bruganelli sceglie Antonella Fiordelisi. Le nomination palesi vedono protagonista Sarah che ha quattro voti. Questo quanto successo: Nikita nomina la Murgia perché con lei ho zero rapporti, Antonino con dispiacere fa il nome di Sarah perché tra quelli da scegliere è la concorrente con cui ha meno rapporto. Alberto sceglie Daniele perché con lui trascorre meno tempo, Giaele nomina Sarah, Davide invece sceglie Nicole sempre per lo stesso motivo, poco rapporto tra i due. Milena fa il nome di Antonino ma la scelta viene fatta quasi con goliardia, Murgia sceglie Sarah Altobello, Davide invece conferma la nomination per Giaele, Andrea invece fa il nome di Sarah che ricambia scegliendo Maestrelli. Le nomination segrete iniziano con Oriana che fa il nome di Andrea, Antonella sceglie Daniele per la sua incoerenza con Martina. Tavassi fa il nome di Sarah perché con lei non parla, Luca manda in nomination Antonino per i soliti motivi, Micol nomina Sarah per esclusione, Edoardo Donnamaria sceglie Antonino come sempre. I nominati di ieri sera e che vanno al televoto per l’eliminazione nella puntata del 20 febbraio sono Nikita, Sarah, Antonino, Andrea, Daniele e Murgia.